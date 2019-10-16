Родственники сбитого под Кировом мальчика не верят, что он был пьян

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Родственница сбитого в Кировской области мальчика Галина Соловьева в разговоре с RT назвала "непостижимой" информацию о том, что в его крови обнаружили 0,51 промилле алкоголя.
"Говорят вот про этот алкоголь. Шестилетний мальчик, ну сколько он весит? А если бы даже я выпила сто граммов алкоголя, как показала экспертиза, так я и то бы опьянела. А тут пишут — 0,51 промилле — это же почти сто граммов".
По ее словам, родственники были в шоке, когда ознакомились с результатами экспертизы.
Она рассказала, что мальчик ходил в детский сад, где у него было много друзей.
Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. По данным следствия, шестилетнего ребенка сбила машина, когда он на велосипеде ехал по проселочной дороге. От многочисленных травм мальчик скончался.
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По данным следствия, за рулем автомобиля находился 45-летний полицейский.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы из-за сообщений об этаноле в крови ребенка.
Однако судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.