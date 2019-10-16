Родственники сбитого под Кировом мальчика не верят, что он был пьян

"Говорят вот про этот алкоголь. Шестилетний мальчик, ну сколько он весит? А если бы даже я выпила сто граммов алкоголя, как показала экспертиза, так я и то бы опьянела. А тут пишут — 0,51 промилле — это же почти сто граммов".

Галина Соловьева