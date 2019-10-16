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РИА Новости

Родственники сбитого под Кировом мальчика не верят, что он был пьян

20:36 16.10.2019
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© Фото : страница во "ВКонтакте" "Подслушано Уржум", Уржумский районФото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
© Фото : страница во "ВКонтакте" "Подслушано Уржум", Уржумский район
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Родственница сбитого в Кировской области мальчика Галина Соловьева в разговоре с RT назвала "непостижимой" информацию о том, что в его крови обнаружили 0,51 промилле алкоголя.
"Говорят вот про этот алкоголь. Шестилетний мальчик, ну сколько он весит? А если бы даже я выпила сто граммов алкоголя, как показала экспертиза, так я и то бы опьянела. А тут пишут — 0,51 промилле — это же почти сто граммов".
Галина Соловьева
По ее словам, родственники были в шоке, когда ознакомились с результатами экспертизы.
Она рассказала, что мальчик ходил в детский сад, где у него было много друзей.
Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. По данным следствия, шестилетнего ребенка сбила машина, когда он на велосипеде ехал по проселочной дороге. От многочисленных травм мальчик скончался.
Сотрудник полиции
Вчера, 16:28РИА Новости
Эксперт оценил данные о наличии этанола в крови сбитого под Кировом ребенка
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По данным следствия, за рулем автомобиля находился 45-летний полицейский.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы из-за сообщений об этаноле в крови ребенка.
Однако судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет.
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