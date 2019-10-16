МВФ пообещал продолжить работать с Эквадором, несмотря на трудности

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 окт – РИА Новости. Международный валютный фонд пообещал продолжить сотрудничество с Эквадором по предоставлению финансовой и технической помощи, несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась в стране с реализацией экономических реформ, следует из заявления фонда.

Президент Эквадора Ленин Морено 1 октября объявил об изменениях в экономической политике страны, в их числе был отказ от повышения НДС, отмена или сокращение ряда импортных пошлин, дополнительная поддержка малоимущих семей и ряд изменений в трудовой сфере. Однако социальное недовольство и протесты в стране всколыхнуло решение либерализовать цены и отменить субсидии на топливо, которые обходились государству в 1,3 миллиарда долларов.

"Мы приветствуем диалог, направленный на поиск мирного разрешения (ситуации) в Эквадоре… Мы твердо поддерживаем постоянные усилия правительства Эквадора по достижению соглашения, которое бы учитывало экономические вызовы и было на стороне наиболее незащищенных слоев населения", - отмечает МВФ.

"Мы продолжим тесно работать с властями (страны), чтобы определить в контексте текущей программы наилучшие пути предоставления финансовой и технической поддержки Эквадора в предстоящий период, чтобы гарантировать финансовую устойчивость и помочь улучшить перспективы для всех эквадорцев", - говорится в заявлении.

В марте МВФ одобрил предоставление Эквадору 4,2 миллиарда долларов, первый транш в размере 652 миллиона долларов предоставлялся немедленно. Программа рассчитана на три года. Согласно договоренностям, цель властей Эквадора - финансовая стабильность, которой можно добиться, в том числе, за счет острожной и постепенной оптимизации субсидий на топливо.