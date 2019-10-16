Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Медосвидетельствование водителя троллейбуса, врезавшегося в столб в Чебоксарах, показало, что мужчина был трезв, сообщает прокуратура Чувашии.
ДТП произошло в среду около 15 часов на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. По информации регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. В результате пострадали 26 человек, в том числе семеро детей.
"После произошедшего ДТП водитель троллейбуса освидетельствован на установление состояния алкогольного опьянения, по результатам которого факт опьянения не установлен", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия прокуратурой Калининского района Чебоксар организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой будут установлены причины ДТП. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.