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РИА Новости

Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

20:06 16.10.2019
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© Фото : ГУМЧС России по Республике ЧувашияДТП с участием троллейбуса Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей. 16 октября 2019
ДТП с участием троллейбуса Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей. 16 октября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Республике Чувашия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Медосвидетельствование водителя троллейбуса, врезавшегося в столб в Чебоксарах, показало, что мужчина был трезв, сообщает прокуратура Чувашии.
ДТП произошло в среду около 15 часов на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. По информации регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. В результате пострадали 26 человек, в том числе семеро детей.
"После произошедшего ДТП водитель троллейбуса освидетельствован на установление состояния алкогольного опьянения, по результатам которого факт опьянения не установлен", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
По факту произошедшего дорожно-транспортного происшествия прокуратурой Калининского района Чебоксар организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой будут установлены причины ДТП. По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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