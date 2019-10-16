Водитель троллейбуса, попавшего в ДТП в Чебоксарах, был трезв

ДТП произошло в среду около 15 часов на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. По информации регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб. В результате пострадали 26 человек, в том числе семеро детей.