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РИА Новости
Война в Сирии

Турция не планирует закрывать для США авиабазу Инджирлик

20:05 16.10.2019
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© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Devin M. RumbaughВоеннослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Devin M. Rumbaugh
АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Анкара не намерена закрывать для ВВС США авиабазу Инджирлик на юге Турции, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"В настоящее время изменения статуса базы Инджирлик не планируется", - сказал Калын журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииИнджирликИбрагим КалынДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
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