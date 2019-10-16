РПЦ просит смягчить требования антитеррористической защищенности к храмам

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Русская православная церковь просит внести в обсуждаемый Госдумой законопроект об ответственности за нарушение антитеррористического законодательства изменения, которые предусматривают снижение штрафов для религиозных организаций, сообщила руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
"Сейчас в Госдуме находится, и в скором времени, вероятно, будет принят федеральный закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он предусматривает административную ответственность за нарушение требований антитеррористической защищенности и за воспрепятствование должностному лицу, обеспечивающему соблюдение этих требований", - сказала она на заседании президентских советов по правам человека и по взаимодействию с религиозными объединениями.
Она отметила, что для всех организаций установлена ответственность от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
"РПЦ инициировала, и межрелигиозный совет поддержал инициативу о снижении штрафов для религиозных организаций до 50-100 тысяч рублей", - пояснила Чернега.
По ее словам, руководителей религиозных организаций "обязывали в течение двухлетнего срока оборудовать храм и другие религиозные объекты дорогостоящими системами инженерной защиты, инженерно-техническими средствами охраны объектов, такими как охранная сигнализация, тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения".
Чернега добавила, что это постановление обязывало, чтобы все объекты религиозных организаций охранялись частными охранными организациями, но из-за стоимости не все храмы могут позволить себе такую охрану, а также установку видеокамер для всех объектов вместимостью более тысячи человек.
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