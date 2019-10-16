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РИА Новости

Трамп сообщил, что Италия купила 90 самолетов F-35

20:02 16.10.2019 (обновлено: 20:10 16.10.2019)
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Италия купила 90 новейших американских истребителей пятого поколения F-35.
"Мы надеемся, что Италия увеличит свои оборонные расходы, чтобы соответствовать уровню НАТО в минимум 2% от ВВП. Должен сказать, что они только что купили, мы узнали об этом сегодня, 90 прекрасных новых (самолетов) F-35. Программа этого ударного истребителя идет просто феноменально", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Италии Серджо Матареллой.
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
14 октября, 03:02РИА Новости
У предназначенных для "сдерживания" России норвежских F-35 нашли недостатки
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НАТОДональд ТрампF-35ИталияСШАВ мире
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