Трамп сообщил, что Италия купила 90 самолетов F-35

"Мы надеемся, что Италия увеличит свои оборонные расходы, чтобы соответствовать уровню НАТО в минимум 2% от ВВП. Должен сказать, что они только что купили, мы узнали об этом сегодня, 90 прекрасных новых (самолетов) F-35. Программа этого ударного истребителя идет просто феноменально", - заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Италии Серджо Матареллой.