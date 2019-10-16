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РИА Новости
Война в Сирии

Палата представителей США представила проект по санкциям против Турции

20:00 16.10.2019
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Палата представителей США представила законопроект по санкциям против Турции из-за военной операции страны в Сирии, следует из опубликованного документа.
Законопроект представлен конгрессвумен Лиз Чейни и более чем 90 республиканцами. Конгрессмены предлагают ввести санкции против "официальных лиц Турции", включая "президента Турции, вице-президента Турции, министра обороны Турции, главы МИД Турции" и других высокопоставленных чиновников. Кроме того, законодатели предлагают ввести санкции против "любого иностранца ... который предоставляет финансовую, материальную или технологическую поддержку турецким вооруженным силам".
Ранее верхняя палата конгресса США представила свой законопроект по санкциям против Турции. Он был подготовлен сенаторами Линдси Грэмом и Крисом Ван Холленом. Их план предусматривает ограничения в отношении президента Турции и членов его кабинета, а также санкции против энергетического сектора Турции. Предлагается запретить военное сотрудничество США с Анкарой и ввести санкции за приобретение Турцией российских ЗРК С-400.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииПалата представителей СШАТурцияСирияСШАВ мире
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