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РИА Новости

Водитель машины в Москве ударил пассажира ножом и отобрал у него сумку

20:00 16.10.2019 (обновлено: 20:01 16.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы
Автомобили скорой помощи и полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Водитель Skoda ударил пассажира ножом, отобрал сумку с деньгами и высадил в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
"Водитель автомобиля Skoda причинил ножевое ранение пассажиру, завладел сумкой с личными вещами и деньгами и высадил его на улице Тестовской", - рассказал собеседник агентства.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, полиция разыскивает злоумышленника и устанавливает обстоятельства произошедшего.
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