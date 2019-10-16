Водитель машины в Москве ударил пассажира ножом и отобрал у него сумку

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Водитель Skoda ударил пассажира ножом, отобрал сумку с деньгами и высадил в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
"Водитель автомобиля Skoda причинил ножевое ранение пассажиру, завладел сумкой с личными вещами и деньгами и высадил его на улице Тестовской", - рассказал собеседник агентства.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, полиция разыскивает злоумышленника и устанавливает обстоятельства произошедшего.