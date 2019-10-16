Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.

Как заявила РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Ребекка Росс, это была официальная поездка, дипломаты "должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения".

Росс не упомянула, с какой целью американцы направились в Северодвинск

Ранее в СМИ появилась информация, что троих граждан США сняли с поезда, следовавшего из Неноксы. Отмечается, что в их действиях усматриваются признаки административного нарушения, поскольку на этой территории действует особый режим.