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РИА Новости

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

19:47 16.10.2019 (обновлено: 21:57 16.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
Как заявила РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Ребекка Росс, это была официальная поездка, дипломаты "должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения".
Росс не упомянула, с какой целью американцы направились в Северодвинск
Ранее в СМИ появилась информация, что троих граждан США сняли с поезда, следовавшего из Неноксы. Отмечается, что в их действиях усматриваются признаки административного нарушения, поскольку на этой территории действует особый режим.
В районе Неноксы находится испытательный полигон ВМФ.
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