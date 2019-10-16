Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В посольстве США в Москве прокомментировали публикации СМИ о снятии нескольких дипломатов с поезда в Северодвинске.
Как заявила РИА Новости пресс-атташе диппредставительства Ребекка Росс, это была официальная поездка, дипломаты "должным образом уведомили о ней Министерство обороны с помощью извещения".
Росс не упомянула, с какой целью американцы направились в Северодвинск
Ранее в СМИ появилась информация, что троих граждан США сняли с поезда, следовавшего из Неноксы. Отмечается, что в их действиях усматриваются признаки административного нарушения, поскольку на этой территории действует особый режим.
В районе Неноксы находится испытательный полигон ВМФ.
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