Страны ЕС в ООН призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии

"От лица пяти членов ЕС в СБ (Великобритании, Франции, Германии, Польши, Бельгии) и Эстонии я бы хотел сказать: члены ЕС осуждают единоличную военную операцию Турции на северо-востоке Сирии и призывают Турцию прекратить ее", - сказал Хойсген.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.