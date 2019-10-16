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РИА Новости
Война в Сирии

Страны ЕС в ООН призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии

19:47 16.10.2019 (обновлено: 20:03 16.10.2019)
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© REUTERS / Murad SezerДым над городом Рас-аль-Айн после турецкой атаки
Дым над городом Рас-аль-Айн после турецкой атаки
© REUTERS / Murad Sezer
Дым над городом Рас-аль-Айн после турецкой атаки
ООН, 16 окт – РИА Новости. Постпреды стран ЕС, входящих в состав Совбеза ООН, призвали Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии, заявил от лица всех представителей глава немецкой миссии при ООН Кристоф Хойсген.
"От лица пяти членов ЕС в СБ (Великобритании, Франции, Германии, Польши, Бельгии) и Эстонии я бы хотел сказать: члены ЕС осуждают единоличную военную операцию Турции на северо-востоке Сирии и призывают Турцию прекратить ее", - сказал Хойсген.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияООНВ мире
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