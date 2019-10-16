Страны ЕС в ООН призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии

ООН, 16 окт – РИА Новости. Постпреды стран ЕС, входящих в состав Совбеза ООН, призвали Турцию прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии, заявил от лица всех представителей глава немецкой миссии при ООН Кристоф Хойсген.
"От лица пяти членов ЕС в СБ (Великобритании, Франции, Германии, Польши, Бельгии) и Эстонии я бы хотел сказать: члены ЕС осуждают единоличную военную операцию Турции на северо-востоке Сирии и призывают Турцию прекратить ее", - сказал Хойсген.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.