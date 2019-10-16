Турецкая операция в Сирии должна быть пропорциональна целям, заявил Небензя

ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия понимает озабоченность Анкары в вопросе национальной безопасности, но ее операция на северо-востоке Сирии должна быть пропорциональна заявленным целям Турции, заявил журналистам по итогам обсуждения в СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Вы знаете, что президент (России Владимир) Путин находится в диалоге с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом. Они говорили ранее, они общались сегодня, президент Эрдоган вскоре посетит Москву. Конечно, этот вопрос будет обсуждаться там. Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и конечная цель будет – обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна", - сказал Небензя.
"Мы понимаем обеспокоенности Турции вопросе национальной безопасности, но мы считаем, что операция, которую они проводят, должна быть пропорциональна целям, которые они ставят", - подчеркнул он.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.