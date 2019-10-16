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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкая операция в Сирии должна быть пропорциональна целям, заявил Небензя

19:46 16.10.2019 (обновлено: 20:40 16.10.2019)
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Россия понимает озабоченность Анкары в вопросе национальной безопасности, но ее операция на северо-востоке Сирии должна быть пропорциональна заявленным целям Турции, заявил журналистам по итогам обсуждения в СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Вы знаете, что президент (России Владимир) Путин находится в диалоге с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом. Они говорили ранее, они общались сегодня, президент Эрдоган вскоре посетит Москву. Конечно, этот вопрос будет обсуждаться там. Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и конечная цель будет – обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна", - сказал Небензя.
"Мы понимаем обеспокоенности Турции вопросе национальной безопасности, но мы считаем, что операция, которую они проводят, должна быть пропорциональна целям, которые они ставят", - подчеркнул он.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
ТЕСТ Сирия, Турция
Вчера, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВасилий НебензяТурцияСирияООНРоссияВ мире
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