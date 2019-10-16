Турецкая операция в Сирии должна быть пропорциональна целям, заявил Небензя

"Вы знаете, что президент (России Владимир) Путин находится в диалоге с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом. Они говорили ранее, они общались сегодня, президент Эрдоган вскоре посетит Москву. Конечно, этот вопрос будет обсуждаться там. Турецкая сторона говорит нам, что они будут уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и конечная цель будет – обеспечить гарантии того, что сирийская территория суверенна и целостна", - сказал Небензя.