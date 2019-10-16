Франция и Германия приветствовали прогресс в выполнении минских соглашений

ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Франция и Германия приветствуют недавние сдвиги в выполнении минских соглашений по Донбассу и ожидают проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) в Париже, говорится в совместном заявлении.

В среду в Тулузе состоялась заседание франко-германского совета министров с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. По итогам было выпущено совместное заявление, состоящее из нескольких страниц.

"Мы приветствуем недавние позитивные сдвиги в реализации минских соглашений и с заинтересованностью ждем проведения встречи в "нормандском формате" в Париже для достижения прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины", - говорится в совместном заявлении.

Кроме того, в заявлении подчеркивается "принципиальная позиция" о непризнании воссоединения Крыма с Россией.