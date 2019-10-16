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РИА Новости

Франция и Германия приветствовали прогресс в выполнении минских соглашений

19:44 16.10.2019 (обновлено: 19:53 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 окт – РИА Новости. Франция и Германия приветствуют недавние сдвиги в выполнении минских соглашений по Донбассу и ожидают проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) в Париже, говорится в совместном заявлении.
В среду в Тулузе состоялась заседание франко-германского совета министров с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. По итогам было выпущено совместное заявление, состоящее из нескольких страниц.
"Мы приветствуем недавние позитивные сдвиги в реализации минских соглашений и с заинтересованностью ждем проведения встречи в "нормандском формате" в Париже для достижения прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины", - говорится в совместном заявлении.
Кроме того, в заявлении подчеркивается "принципиальная позиция" о непризнании воссоединения Крыма с Россией.
Париж и Берлин также подтверждают свое намерение продолжать диалог с Россией на основе общих принципов ЕС, в частности в области контроля над вооружениями и нераспространения.
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Эммануэль МакронЕвросоюзАнгела МеркельСитуация в ДНР и ЛНРФранцияГерманияУкраинаВ мире
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