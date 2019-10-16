Нарколог рассказал, с чем сравнима доза этанола в крови кировского мальчика

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал "Известиям", что доза алкоголя, которую нашли в крови сбитого в Кировской области мальчика, сопоставима со столовой ложкой водки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя.

Врач-нарколог усомнился в достоверности этих данных, отметив, что мальчик вряд ли смог бы передвигаться на велосипеде, будучи настолько пьяным.

"Достаточно большая доза. Это эквивалентно столовой ложке водки. Для взрослого это может быть и не столь значительно, но для ребенка шести лет это значительная доза". Руслан Исаев

Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. По данным следствия, шестилетнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. От многочисленных травм ребенок скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился 45-летний полицейский.