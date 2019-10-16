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РИА Новости

Нарколог рассказал, с чем сравнима доза этанола в крови кировского мальчика

19:40 16.10.2019
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© Фото : страница во "ВКонтакте" "Подслушано Уржум", Уржумский районФото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
© Фото : страница во "ВКонтакте" "Подслушано Уржум", Уржумский район
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев рассказал "Известиям", что доза алкоголя, которую нашли в крови сбитого в Кировской области мальчика, сопоставима со столовой ложкой водки.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя.
Врач-нарколог усомнился в достоверности этих данных, отметив, что мальчик вряд ли смог бы передвигаться на велосипеде, будучи настолько пьяным.
"Достаточно большая доза. Это эквивалентно столовой ложке водки. Для взрослого это может быть и не столь значительно, но для ребенка шести лет это значительная доза".
Руслан Исаев
Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района Кировской области. По данным следствия, шестилетнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. От многочисленных травм ребенок скончался.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 17:08РИА Новости
Кузнецова держит на контроле ситуацию со сбитым под Кировом мальчиком
Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился 45-летний полицейский.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы из-за сообщений об этаноле в крови ребенка..
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