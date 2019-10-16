Власти Каталонии осудили действия радикалов во время протестов

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019

МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Власти Каталонии осудили действия радикалов во время акций протестов, продолжающихся в автономном сообществе уже третий день в связи с вынесением Верховным судом приговора политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости автономного сообщества.

"Мы не можем допустить, чтобы нежелательные инциденты нанесли урон имиджу тысяч людей, которые протестуют мирно… (Каталонские правоохранительные органы) Mossos гарантируют всем каталонцам право на митинги. Я прошу, чтобы демонстрация борьбы была мирной. Нельзя пересекать полицейские кордоны, нельзя поджигать городское имущество", - заявил советник внутренних дел каталонского женералитета Микель Бук на пресс-конференции, которую транслировал телеканал 24 Horas

Он возложил ответственность за беспорядки в Барселоне и других городах автономного сообщества на "присутствие среди митингующих групп провокаторов".

Бук заверил, что глава женералитета Ким Торра также осудил насилие. "Насколько мне известно, он осудил насилие. Он мирный человек", - сказал Бук.

Ранее в среду Торра уклонился от ответа на вопрос журналистов о радикалах, которые устраивают беспорядки.

Это первое заявление каталонских властей по поводу беспорядков.

Ранее ряд каталонских политиков потребовали отставки Бука, обвинив каталонские правоохранительные органы в превышении силы во время акций.

В ходе пресс-конференции Бук полностью поддержал действия силовиков. "Полиция должна действовать, чтобы гарантировать порядок и не допускать насильственных действий", - заявил он. Бук также подтвердил, что дополнительные подразделения Национальной полиции будут направлены в автономное сообщество в ближайшие дни.

Советник каталонского женералитета считает, что нет причин для применения в автономном сообществе закона о национальной безопасности (это означало бы переподчинение подразделений Mossos de Escuarda МВД Испании, сейчас они подчиняются каталонским властям). "Подразделения Mossos гарантируют права граждан и общественный порядок. Это сложная ситуация, но они выполняют свою работу. Хочу их поблагодарить. Мы им полностью доверяем", - заявил Бук, отметив, что среди сотрудников правопорядка есть раненые. В ходе беспорядков во вторник и в ночь на среду пострадали 54 сотрудника каталонских правоохранительных органов и 18 Национальной полиции.

Массовые акции протеста начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка. Во вторник вечером столкновения между радикалами и правоохранительными органами происходили в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде. В каталонской столице протестующие строили баррикады на улицах и зажигали костры. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.

В среду около 200 студентов попытались вновь перекрыть трассу AP-7, они забрасывали сотрудников правоохранительных органов различными предметами, те в ответ применили дубинки. Акции протеста, перекрытие дорог и железнодорожных путей в автономном сообществе продолжаются. Кроме того, в среду из пяти разных городов страны в Барселону направились колонны митингующих. Они должны прибыть в каталонскую столицу в пятницу – в день всеобщей забастовки.