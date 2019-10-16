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РИА Новости

СК проведет проверку после ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

19:34 16.10.2019
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© Фото : ГУМЧС России по Республике ЧувашияДТП с участием троллейбуса Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей. 16 октября 2019
ДТП с участием троллейбуса Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей. 16 октября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Республике Чувашия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Доследственная проверка на предмет обеспечения требований безопасности жизни и здоровья пассажиров организована в Чебоксарах после ДТП с участием троллейбуса, в результате которого пострадали 26 человек, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
ДТП произошло в среду на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах. По информации регионального управления ГИБДД, у водителя троллейбуса свело ногу, он не справился с управлением и врезался в столб.
"В результате ДТП за медицинской помощью обратились 26 человек, из них семеро несовершеннолетних. Следственными органами проводится доследственная проверка на предмет установления, отвечали ли требованиям безопасности услуги по перевозке пассажиров. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
По данным регионального минздрава, после происшествия пятеро из 26 пострадавших были госпитализированы.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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