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РИА Новости
Краснодарский край

Закон о производстве эко-продуктов на Кубани начнет действовать с 2020 года

19:30 16.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского краяПредседатель ЗСК Юрий Бурлачко
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского края
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 окт - РИА Новости. Закон о производстве эко-продуктов в Краснодарском крае вступит в силу с 2020 года, после чего депутаты региона рассмотрят господдержку производителей органической продукции, сообщил РИА Новости председатель заксобрания региона (ЗСК) Юрий Бурлачко.
Закон "О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края" был принят в июне текущего года. Как отмечал спикер ЗСК, принятие закона о производстве экологически чистой продукции открывает "совершенно новые возможности для реализации аграрной госполитики в регионе, расширения ассортимента кубанских эко-продуктов и выхода с ними на всероссийский и международные рынки".
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"Мы продолжаем работу по формированию правовой базы, регулирующей производство эко-продуктов, выполняем поручение президента по созданию защищенного бренда отечественной органической продукции. Закон начинает действовать с 2020 года, хозяйства должны будут пройти сертификацию. Затем депутаты будут рассматривать вопросы, связанные с господдержкой", - сказал Юрий Бурлачко.
Собеседник агентства добавил, что на недавно состоявшейся в Москве агровыставке "Золотая осень" на стенде Краснодарского края были представлены более 50 видов натуральных и экологически чистых продовольственных товаров. "Молочка, мясные изделия, кондитерка, сыры – все эти продукты давно уже являются гастрономическими брендами на Кубани и в России. И я уверен – в недалеком будущем они станут официально зарегистрированными торговыми марками", - отметил спикер.
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Кроме того, он отметил, что кубанский парламент оказывает всестороннюю поддержку сферам АПК, производящим выпуск "брендовых" продуктов. "На чаеводство, к примеру, ежегодно выделяется более 25 миллионов рублей. Бюджетные субсидии должны стимулировать производителей к закладке новых плантаций, повышению урожайности. Что касается садоводства, то в этом году на развитие данного направления депутаты законодательного собрания утвердили сумму, превышающую 600 миллионов рублей", - уточнил Юрий Бурлачко.
Также он напомнил, что летом текущего года аграрный комитет кубанского парламента разработал инициативу по внесению изменений в федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". "Документ был одобрен советом законодателей Краснодарского края и направлен в Госдуму. В сентябре наши коллеги приняли поправки в Налоговый и Бюджетный Кодексы. Теперь все фермеры, занятые в производстве подакцизной продукции, могут рассчитывать на господдержку", - заключил спикер.
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Краснодарский крайГосдума РФКраснодарский крайЭкономика
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