Товарооборот Покровской ярмарки в Тамбове превысил 137 млн рублей

"Губернатор Александр Никитин отмечает, что Покровская ярмарка стала отличной площадкой для демонстрации результатов труда людей, которые работают на земле. За два дня здесь было продано 74 тонны мяса и мясных изделий, около 20 тонн рыбы, 190 тысяч яиц. Также покупатели приобрели 24 тонны молока и молочной продукции, в том числе сливочного масла и сыра. Пользовались спросом крупы, мука, хлебобулочные и кондитерские изделия, всего такой продукции продано 30 тонн. Также реализовано 28 тонн сахара, три тонны зерна, подсолнечника и зернопродуктов, 51 тонна подсолнечного масла и 19 тонн меда и продуктов пчеловодства", - сказал представитель пресс-службы.