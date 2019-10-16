Товарооборот Покровской ярмарки в Тамбове превысил 137 млн рублей

ТАМБОВ, 16 окт - РИА Новости. Товарооборот IX международной Покровской ярмарки, которая прошла в Тамбове в минувшие выходные, превысил 137 миллионов рублей, тогда как год назад он составил 120 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
За два дня Покровскую ярмарку посетили более 180 тысяч человек (в 2018 году – 175 тысяч человек). Свою продукцию на ней представляли свыше полутора тысяч участников (в 2018 году – более 1,2 тысячи участников) из 49 регионов России и пяти зарубежных стран, а также представители всех районов Тамбовской области.
"Губернатор Александр Никитин отмечает, что Покровская ярмарка стала отличной площадкой для демонстрации результатов труда людей, которые работают на земле. За два дня здесь было продано 74 тонны мяса и мясных изделий, около 20 тонн рыбы, 190 тысяч яиц. Также покупатели приобрели 24 тонны молока и молочной продукции, в том числе сливочного масла и сыра. Пользовались спросом крупы, мука, хлебобулочные и кондитерские изделия, всего такой продукции продано 30 тонн. Также реализовано 28 тонн сахара, три тонны зерна, подсолнечника и зернопродуктов, 51 тонна подсолнечного масла и 19 тонн меда и продуктов пчеловодства", - сказал представитель пресс-службы.
Кроме того, на Покровской ярмарке было продано 64 тонны яблок, 47 тонн картофеля, 24 тонны белокочанной капусты, 13 тонн репчатого лука и 9 тонн моркови.