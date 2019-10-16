Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T19:27Z
https://ria.ru/20191016/1559867414.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/112967/92/1129679256_0:8:3071:1735_1036x0_80_0_0_5e7c2fcee88738447fc8b5b9c21ba89e.jpg
РИА Новости

Российский сенатор сравнил санкции с методами Гитлера

19:27 16.10.2019
348
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Андрей Климов. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Односторонние санкции наносит государствам ущерб, сопоставимый с результатом действий фашистов во Вторую мировую войну, что подтверждает ситуация в Йемене и Сирии, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Делегация Совфеда участвует в ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в столице Сербии наряду с представителями 148 других стран. Климов сообщил, что российские парламентарии в среду подняли вопрос о недопустимости односторонних санкций с точки зрения их гуманитарных последствий.
Жозеп Боррель
28 сентября, 22:34РИА Новости
Преемник Могерини признал санкции геополитическим оружием
"Из-за односторонних санкций, введенных против Йемена, там за пять лет погибли более 65 тысяч детей в возрасте до 12 лет от голода. Дети-то за что?" – сказал он.
"Вспомните блокаду Ленинграда, Гитлер применял такого же рода односторонние санкции. Они не экономического характера, а чтобы людей убивать. В Ленинграде в день от голода погибали около 4 тысяч человек", - отметил сенатор.
Климов добавил, что санкции не действуют эффективно на руководителей государств, и привел в пример Сирию. "Сейчас в госпиталях там не хватает медикаментов, оборудования, перевязочного материала. Не лично у президента Башара Асада, а у сирийских детей, женщин и стариков", - подчеркнул сенатор.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
25 сентября, 01:26РИА Новости
Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
Он отметил, что за 130 лет работы МПС никто еще не рассматривал гуманитарные последствия введения односторонних санкций. "Мы сегодня впервые поставили этот вопрос, заявили об этом на бюро по защите демократии и правам человека, о том, что мы против односторонних санкций, которые ущемляют демократию и права человека", - подчеркнул Климов.
По его словам, обсуждение и утверждение МПС противосанкционной инициативы может потребовать до полутора лет.
2310043
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Андрей Климович
Башар АсадАндрей КлимовЙеменСирияВ мире
Рекомендуем
Лидер Партии зеленых Джонатан Бартли
В Лондоне задержали лидера Партии зеленых
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп сравнил сотрудничество России и Сирии с игрой в песочнице
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
В Анкаре оценили призывы России к турецко-сирийскому диалогу
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган унизил министра иностранных дел Германии, пишут СМИ
Лента
новостей
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян пригласила экс-замгоссекретаря США в Россию после его слов о ней
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда в Северодвинске
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп не против участия России в урегулировании сирийского конфликта
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
Нарколог рассказал, с чем сравнима доза этанола в крови кировского мальчика
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал ситуацию на границе Сирии и Турции "стратегически прекрасной"
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде оценили недопуск украинских претендентов на "Евровидение-2020"
Наталья Поклонская
Поклонская заступилась за украинских претендентов на "Евровидение-2020"
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане
Здание Капитолия в Вашингтоне
Палата представителей США представила проект по санкциям против Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после убийства матери
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
04:46Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Лента новостейМолния