Российский сенатор сравнил санкции с методами Гитлера

БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Односторонние санкции наносит государствам ущерб, сопоставимый с результатом действий фашистов во Вторую мировую войну, что подтверждает ситуация в Йемене и Сирии, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Делегация Совфеда участвует в ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в столице Сербии наряду с представителями 148 других стран. Климов сообщил, что российские парламентарии в среду подняли вопрос о недопустимости односторонних санкций с точки зрения их гуманитарных последствий.

"Из-за односторонних санкций, введенных против Йемена, там за пять лет погибли более 65 тысяч детей в возрасте до 12 лет от голода. Дети-то за что?" – сказал он.

"Вспомните блокаду Ленинграда, Гитлер применял такого же рода односторонние санкции. Они не экономического характера, а чтобы людей убивать. В Ленинграде в день от голода погибали около 4 тысяч человек", - отметил сенатор.

Климов добавил, что санкции не действуют эффективно на руководителей государств, и привел в пример Сирию. "Сейчас в госпиталях там не хватает медикаментов, оборудования, перевязочного материала. Не лично у президента Башара Асада, а у сирийских детей, женщин и стариков", - подчеркнул сенатор.

Он отметил, что за 130 лет работы МПС никто еще не рассматривал гуманитарные последствия введения односторонних санкций. "Мы сегодня впервые поставили этот вопрос, заявили об этом на бюро по защите демократии и правам человека, о том, что мы против односторонних санкций, которые ущемляют демократию и права человека", - подчеркнул Климов.