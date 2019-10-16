Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T19:26Z
https://ria.ru/20191016/1559867372.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155962/01/1559620112_0:161:3070:1888_1036x0_80_0_0_cdc5413fe58e2a397c0e10192989d8e1.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Греция опасается волны беженцев из-за операции Турции в Сирии

19:26 16.10.2019
137
© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
ДОХА, 16 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Греция опасается новой волны беженцев в связи с операцией Турции на северо-востоке Сирии, заявил в среду РИА Новости на полях Глобального саммита по безопасности в Катаре советник по национальной безопасности правительства Греции Александрос Диакопулос.
"Мы очень обеспокоены и взволнованы проведением турецкой операции в Сирии по многим аспектам. Во-первых, это идет вразрез с международным правом, которое запрещает военное вторжение на территорию иностранного государства, а Сирия, несмотря на то, что там идет гражданская война, является суверенной страной. Во-вторых, международные границы на всем Ближнем Востоке, это касается границ Турции с Сирией, Ираком, Грецией, были определены Лозаннским мирным договором 1923 года. Мы видим сейчас нарушение Лозаннского договора, что вызывает беспокойство. Также нас беспокоит вероятность жертв среди гражданского населения. В результате этого возможна новая волна исхода беженцев", - сказал Диакопулос.
Он отметил, что большие опасения у Греции также вызывает возможное освобождение из тюрем боевиков террористической организации "Исламское государство"*.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Беженцы покидают захваченный террористами сирийский Идлиб
14 октября, 18:45Война в Сирии
Число беженцев из-за операции Турции в Сирии выросло до 160 тысяч
920201
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииГрецияТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Дым над городом Рас-аль-Айн после турецкой атаки
Страны ЕС в ООН призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не сомневается в сохранности ядерного оружия США в Турции
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Турецкая операция в Сирии должна быть пропорциональна целям, заявил Небензя
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик, Турция
Турция не планирует закрывать для США авиабазу Инджирлик
Лента
новостей
Здание Капитолия в Вашингтоне
Палата представителей США представила проект по санкциям против Турции
Андрей Климов
Российский сенатор сравнил санкции с методами Гитлера
Переговоры в астанинском формате по Сирии. 25 апреля 2019
Россия лидирует в содействии мирному урегулированию в Сирии, заявил сенатор
Лидер Партии зеленых Джонатан Бартли
В Лондоне задержали лидера Партии зеленых
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал ситуацию на границе Сирии и Турции "стратегически прекрасной"
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп не против участия России в урегулировании сирийского конфликта
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган унизил министра иностранных дел Германии, пишут СМИ
Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене. 29 января 2017
Правительство Йемена не подписывало соглашение с сепаратистами
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
В Анкаре оценили призывы России к турецко-сирийскому диалогу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после убийства матери
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
04:46Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Лента новостейМолния