Греция опасается волны беженцев из-за операции Турции в Сирии

ДОХА, 16 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Греция опасается новой волны беженцев в связи с операцией Турции на северо-востоке Сирии, заявил в среду РИА Новости на полях Глобального саммита по безопасности в Катаре советник по национальной безопасности правительства Греции Александрос Диакопулос.

"Мы очень обеспокоены и взволнованы проведением турецкой операции в Сирии по многим аспектам. Во-первых, это идет вразрез с международным правом, которое запрещает военное вторжение на территорию иностранного государства, а Сирия, несмотря на то, что там идет гражданская война, является суверенной страной. Во-вторых, международные границы на всем Ближнем Востоке, это касается границ Турции с Сирией, Ираком, Грецией, были определены Лозаннским мирным договором 1923 года. Мы видим сейчас нарушение Лозаннского договора, что вызывает беспокойство. Также нас беспокоит вероятность жертв среди гражданского населения. В результате этого возможна новая волна исхода беженцев", - сказал Диакопулос.

Он отметил, что большие опасения у Греции также вызывает возможное освобождение из тюрем боевиков террористической организации "Исламское государство"*.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.