Телескоп "Хаббл" сделал качественные снимки межзвездной кометы Борисова

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Качественные снимки кометы 2I/Borisov, сделанные космическим телескопом "Хаббл", Качественные снимки кометы 2I/Borisov, сделанные космическим телескопом "Хаббл", опубликованы на сайте проекта. Это первая, обнаруженная людьми комета, родившаяся за пределами Солнечной системы.

Комета 2I/Борисова, открытая 30 августа этого года сотрудником астрономической станции ГАИШ МГУ в Крыму Геннадием Борисовым, - всего лишь второй из известных межзвездных объектов, пролетающих через Солнечную систему. Первым был астероид 1I/Оумуамуа, который в октябре 2017 года прошел на расстоянии около 38 миллионов километров от Солнца, прежде чем покинуть Солнечную систему.

О том, что комета Борисова прилетела к нам из другой части галактики, говорят ее скорость и траектория. Наблюдение за ней может дать бесценную информацию о химическом составе и структуре вещества из другой звездной системы.

Космическому телескопу "Хаббл" 12 октября удалось сделать серию снимков кометы, пролетающей со скоростью более 170 тысяч километров в час. На сегодняшний день это самое яркое изображение загадочного космического объекта. На снимке видно яркое облако пыли, концентрирующееся вокруг центрального ядра. Самого ядра на снимке "Хаббла" не видно. В момент съемки комета находилась на расстоянии около 420 миллионов километров от Земли.

Ожидается, что ближе всего к Солнцу комета Борисова приблизится 7 декабря 2019 года, на расстояние в две астрономические единицы. Комета движется по гиперболической орбите с очень большим эксцентриситетом. Поэтому притяжение Солнца на нее вряд ли как-то повлияет. К середине 2020 года она вылетит за пределы орбиты Юпитера и снова окажется в межзвездном пространстве.