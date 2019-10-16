В Лондоне задержали лидера Партии зеленых

ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона в среду задержала лидера Партии зеленых Джонатана Бартли, который выступал против запрета на акции участников экологического движения Полиция Лондона в среду задержала лидера Партии зеленых Джонатана Бартли, который выступал против запрета на акции участников экологического движения Extinction Rebellion , говорится в сообщении политической организации.

"Наш со-лидер Джонатан Бартли был задержан, когда мирно протестовал против статьи 14 против Extinction Rebellion", - написали соратники по партии Бартли в Twitter.

В соцсетях также размещены фотографии активиста, который лежит на асфальте с наручниками на руках.

Столичная полиция Лондона ранее на этой неделе ввела запрет на акции активистов экологического движения Extinction Rebellion, аргументировав свое решение соблюдением статьи 14 закона об общественном порядке 1986 года.

По состоянию на среду количество задержанных активистов превысило 1,6 тысячи человек.

Глобальная и синхронизированная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего, что борется с загрязнением окружающей среды, началась 7 октября. Активисты и сторонники движения одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.