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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп заявил, что не сомневается в сохранности ядерного оружия США в Турции

19:20 16.10.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него нет сомнений в сохранности ядерного оружия США в Турции.
"Мы уверены, у нас есть очень сильная авиабаза там. Это авиабаза в отдельности может обеспечить нас по многим показателям. И не забывайте, что Турция - член НАТО", - заявил Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос, есть ли у него опасения по поводу американского ядерного оружия в Турции.
Ранее издание New York Times со ссылкой на источники сообщало, что представители госдепартамента и министерства энергетики США обсуждали возможность вывоза американского ядерного оружия с авиабазы в Турции. Чиновники рассматривали вариант вывоза 50 единиц оружия с военной базы "Инджирлик" в южной турецкой провинции Адана.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. При этом США приняли решение о выводе своих войск с северо-востока Сирии, несмотря на то, что рассматривают сирийских курдов в качестве одного из ключевых союзников в регионе в вопросе борьбы с ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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