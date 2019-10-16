Трамп заявил, что не сомневается в сохранности ядерного оружия США в Турции

"Мы уверены, у нас есть очень сильная авиабаза там. Это авиабаза в отдельности может обеспечить нас по многим показателям. И не забывайте, что Турция - член НАТО", - заявил Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос, есть ли у него опасения по поводу американского ядерного оружия в Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. При этом США приняли решение о выводе своих войск с северо-востока Сирии, несмотря на то, что рассматривают сирийских курдов в качестве одного из ключевых союзников в регионе в вопросе борьбы с ИГ*.