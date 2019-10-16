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РИА Новости

В каршеринговых автомобилях могут появиться видеокамеры и алкотестеры

19:39 16.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль сервиса московского каршеринга Belka Car
Автомобиль сервиса московского каршеринга Belka Car
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Телематические системы, видеокамеры и алкотестеры могут появиться в каршеринговых автомобилях, компании будут инвестировать в повышение безопасности своего имущества, заявил РИА Новости начальник управления развития бизнеса автолизинга "ВТБ Лизинга" Вячеслав Михайлов.
Он рассказа агентству, что компания считает спрос на лизинг в сегментах такси и каршеринга стабильным, но при этом отмечает тенденции, которые могут вызывать настороженность.
"К сожалению, на текущий момент практически все операторы каршеринга в стране в основном генерируют убытки. Это связано с большими затратами на создание инфраструктуры и увеличение парка. ... Большинство компаний выйдут в плюс только через несколько лет. ... Вандализм, как и опасное вождение, и пренебрежительное отношение к автомобилям – это серьезные проблемы для операторов. Все идет к тому, что компании будут увеличивать затраты на обеспечение безопасности своего имущества. Это и телематика, и видеокамеры в салоне автомобилей, не исключено, что в автомобилях появятся и алкотестеры", - рассказал Михайлов.
По мнению собеседника агентства, насыщение рынка каршеринга еще не наступило - у компаний есть возможность расширять бизнес не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах. "Что касается сегмента такси, то, на наш взгляд, в настоящее время тарифная политика складывается таким образом, что многим небольшим паркам трудно выжить в условиях жесткой конкуренции", - добавил Михайлов.
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"ВТБ Лизинг" к 2023 году ожидает роста парка каршеринговых компаний РФ примерно в 3-4 раза - более чем до 100 тысяч машин, считает каршеринг одним из основных факторов развития автолизинга, сообщали РИА Новости в октябре в пресс-службе ВТБ.
"ВТБ Лизинг" (входит в группу ВТБ) занимает лидирующие позиции в РФ в сегменте лизинга легковых и коммерческих автомобилей, грузового и пассажирского транспорта, спецтехники и самоходных машин для субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства.
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