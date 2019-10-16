У Тимати родился сын

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) стал отцом во второй раз. У него родился сын.

"Юнусов Ратмир Тимурович. 16.10.19 г.Москва", — написал Тимати в своем инстаграме.

Мама малыша — модель и предприниматель Анастасия Решетова, с которой Тимати недавно официально узаконил отношения. Она также рассказала об этом событии.

"Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек!", — написала Решетова.