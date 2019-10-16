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РИА Новости
Культура

У Тимати родился сын

19:26 16.10.2019 (обновлено: 22:09 16.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевец Тимати
Певец Тимати
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) стал отцом во второй раз. У него родился сын.

"Юнусов Ратмир Тимурович. 16.10.19 г.Москва", — написал Тимати в своем инстаграме.

Мама малыша — модель и предприниматель Анастасия Решетова, с которой Тимати недавно официально узаконил отношения. Она также рассказала об этом событии.

"Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек!", — написала Решетова.

Для модели ребенок стал первенцем. А вот у Тимати есть дочь — 5-летняя Алиса (ее мама тоже модель — Алена Шишкова).
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