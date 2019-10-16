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РИА Новости

Комитет Рады не будет просить Нацсовет по ТВ отозвать иск против NewsOne

19:15 16.10.2019
112
© Фото : страница телеканала NewsOne в InstagramСтудия телеканала NewsOne
Студия телеканала NewsOne
© Фото : страница телеканала NewsOne в Instagram
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Комитет Верховной рады по свободе слова отказался обращаться в Нацсовет Украины по ТВ с просьбой отозвать иск против телеканала NewsOne, заявил глава комитета, депутат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.
Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, в отношении ZIK назначена внеплановая проверка.
"Учитывая позиции сторон и очень тяжелые последствия для журналистского коллектива телеканала NewsOne и защищая их право на подачу информации, рекомендовать Нацсовету по вопросам телерадиовещания отозвать свой иск в суд по вопросу аннулирования лицензии телеканала NewsOne", - заявил в среду Шуфрич, вынося на голосование комитета вопрос о ситуации с телеканалом. Трансляцию вел NewsOne.
По его словам, "за" данное предложение проголосовал один человек, а четверо были "против". Шуфрич отметил, что "на заседании комитета мы от комментариев воздержимся. За пределами этого пространства никто не возражает, что каждый волен комментировать журналистам и обществу наше решение".
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Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
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