Комитет Рады не будет просить Нацсовет по ТВ отозвать иск против NewsOne

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Комитет Верховной рады по свободе слова отказался обращаться в Нацсовет Украины по ТВ с просьбой отозвать иск против телеканала NewsOne, заявил глава комитета, депутат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.

Ранее Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил не продлевать лицензии пяти из шести цифровых вещателей, которые входят в структуру телеканала "112.Украина". Относительно NewsOne регулятор также принял решение о лишении лицензии, дело направлено в суд, который должен решить судьбу телеканала, в отношении ZIK назначена внеплановая проверка.

"Учитывая позиции сторон и очень тяжелые последствия для журналистского коллектива телеканала NewsOne и защищая их право на подачу информации, рекомендовать Нацсовету по вопросам телерадиовещания отозвать свой иск в суд по вопросу аннулирования лицензии телеканала NewsOne", - заявил в среду Шуфрич, вынося на голосование комитета вопрос о ситуации с телеканалом. Трансляцию вел NewsOne

По его словам, "за" данное предложение проголосовал один человек, а четверо были "против". Шуфрич отметил, что "на заседании комитета мы от комментариев воздержимся. За пределами этого пространства никто не возражает, что каждый волен комментировать журналистам и обществу наше решение".