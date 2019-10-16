В Калининграде выяснят обстоятельства расстрела семьи лебедей

Калининградец Денис Штейн написал на своей странице в Facebook о том, что на озере у поселка Логвино поселилась семья лебедей — пара с четырьмя птенцами. Он следил за их жизнью, поскольку снимал документальный фильм о птицах. Штейн сообщил, что на днях охотники убили одного взрослого и трех молодых лебедей.