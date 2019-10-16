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РИА Новости

Минэкономразвития предложило продавать изъятые у коррупционеров квартиры

19:15 16.10.2019 (обновлено: 20:41 16.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минэкономразвития предложило разрешить продажу квартир и домов, изъятых у коррупционеров и их родственников.
Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов, ведомство предлагает внести поправки в законы "О приватизации жилищного фонда" и "О приватизации государственного и муниципального имущества".
В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас в собственности государства находятся несколько десятков конфискованных объектов недвижимости, в том числе элитной, и это количество будет увеличиваться. В действующем законе процедура и основания для продажи этого имущества не прописаны.
Сейчас конфискованная в рамках дел о коррупции недвижимость может использоваться только бесплатно для социальных и государственных нужд. По мнению авторов законопроекта, это экономически нецелесообразно.
Минэкономразвития рассчитывает, что в законодательстве появится понятие конфискованной и изъятой жилой недвижимости, обращенной в собственность государства, реализация которой "возможна исключительно на торгах".
По замыслу авторов проекта, это позволит увеличить доходы бюджета.
Планируется, что новые нормы начнут действовать в декабре 2020 года.
Денежные купюры, изъятые у заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексея Антипова
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137285113
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Экономика
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Что бы продавать их другим коррупционерам!? Эдакий круговорот вещей в природе!
16 октября, 21:38
Alex Colpy
20100003
И будут они легально продаваться за копейки нужным людям. И вот ещё вопрос: в статье сказано несколько десятков? У нас каждый второй человек во власти коррупционер- где эти тысячи домов?
16 октября, 22:00
Павел Левин
1420005
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