Минэкономразвития предложило продавать изъятые у коррупционеров квартиры

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минэкономразвития предложило разрешить продажу квартир и домов, изъятых у коррупционеров и их родственников.

Как следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов, ведомство предлагает внести поправки в законы "О приватизации жилищного фонда" и "О приватизации государственного и муниципального имущества".

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас в собственности государства находятся несколько десятков конфискованных объектов недвижимости, в том числе элитной, и это количество будет увеличиваться. В действующем законе процедура и основания для продажи этого имущества не прописаны.

Сейчас конфискованная в рамках дел о коррупции недвижимость может использоваться только бесплатно для социальных и государственных нужд. По мнению авторов законопроекта, это экономически нецелесообразно.

Минэкономразвития рассчитывает, что в законодательстве появится понятие конфискованной и изъятой жилой недвижимости, обращенной в собственность государства, реализация которой "возможна исключительно на торгах".

По замыслу авторов проекта, это позволит увеличить доходы бюджета.