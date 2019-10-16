В Ярославле обвиняемого в избиениях осужденных отпустили под домашний арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Ярославский областной суд в среду отпустил из-под стражи под домашний арест бывшего замначальника оперативного отдела колонии №1 в Ярославле Сергея Ефремова, обвиняемого в массовых избиениях осужденных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Козлова.

"Ярославский областной суд сегодня… отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей Ефремова Сергея и избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сообщила собеседница.

Она также рассказала, что в среду суд продлил на два месяца аресты семи бывшим сотрудникам колонии. Вопрос о продлении меры пресечения остальным фигурантам суд рассмотрит в четверг, отметила Козлова.

Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова написала в своем Telegram-канале, что Ефремов заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания на других сотрудников колонии, участвовавших в пытках.