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РИА Новости

В Ярославле обвиняемого в избиениях осужденных отпустили под домашний арест

19:10 16.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина АбрамоваРассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Сергея Ефремова. 25 июля 2018
Рассмотрение ходатайства в отношении задержанного сотрудника ИК №1 в Ярославле Сергея Ефремова. 25 июля 2018
© РИА Новости / Екатерина Абрамова
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Ярославский областной суд в среду отпустил из-под стражи под домашний арест бывшего замначальника оперативного отдела колонии №1 в Ярославле Сергея Ефремова, обвиняемого в массовых избиениях осужденных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Козлова.
"Ярославский областной суд сегодня… отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей Ефремова Сергея и избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сообщила собеседница.
Она также рассказала, что в среду суд продлил на два месяца аресты семи бывшим сотрудникам колонии. Вопрос о продлении меры пресечения остальным фигурантам суд рассмотрит в четверг, отметила Козлова.
Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова написала в своем Telegram-канале, что Ефремов заключил досудебное соглашение со следствием, признал вину и дал показания на других сотрудников колонии, участвовавших в пытках.
Сергей Бабуркин и Михаил Федотов во время посещения исправительной колонии №1 в Ярославле. 23 июля 2018
18 июля, 19:42РИА Новости
Омбудсмен сообщил, что прокуратура проверяет работников колонии в Ярославле
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность минувшим летом после того, как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Евгения Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране все случаи применения насилия в колониях. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1: на нем сотрудники УФСИН избивали осужденных. Оба уголовных дела объединены в одно производство, в рамках следствия были арестованы 17 сотрудников УФСИН. Впоследствии следственные органы сообщали еще о ряде нарушений со стороны работников УФСИН в колониях Ярославской области.
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Дело о пытках в ярославской колонииЯрославский областной судФедеральная служба исполнения наказаний РФЯрославльПроисшествия
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