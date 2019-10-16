Россия лидирует в содействии мирному урегулированию в Сирии, заявил сенатор

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия становится лидером по содействию мирному урегулированию в Сирии, консолидируя в этом направлении силы Турции и Ирана, США и их партнеры уходят на второй план, заявил РИА Новости в среду член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.

Ранее советник сирийского президента Башара Асада Бусейна Шаабан сообщила, что Россия готовит в Сочи переговоры между Турцией и Сирией в связи с проведением Анкарой военной операции в САР.

"Переговоры в рамках МИД и Минобороны между странами идут постоянно, у нас готовятся соответствующие подходы к турецкой стороне по недопущению "дружественного огня" по отношению к сирийским правительственным вооруженным силам", - сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что по мере отвода турецких войск нужно обеспечить безопасность на этих территориях, чтобы у сирийской армии хватило сил контролировать ситуацию и не допустить возможного возвращения боевиков.

Комментируя возможный раунд переговоров в Сочи, сенатор уверен, что стороны, "конечно, сядут за стол переговоров". При этом он напомнил положительный опыт урегулирования вокруг Идлиба.

"В любом случае бездействие сопряжено со страданиями мирного населения", - подчеркнул он.

По словам Кондратьева, "Россия является лидером по содействию мирному урегулированию в Сирии, консолидируя и силы Турции и Ирана, США и их партнеры уходят".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. При этом США приняли решение о выводе своих войск с северо-востока Сирии, несмотря на то, что рассматривают сирийских курдов в качестве одного из ключевых союзников в регионе в вопросе борьбы с ИГ*.