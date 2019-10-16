Трамп не против участия России в урегулировании сирийского конфликта

"Если Россия хочет быть вовлечена в (урегулирование военного конфликта в) Сирии, это на их усмотрение. У них могут возникнуть проблемы с Турцией, у них могут возникнуть проблемы на границе (Сирии и Турции). Это не наши границы", - сказал он в ходе общения с журналистами в Вашингтоне в среду.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. При этом США приняли решение о выводе своих войск из Сирии, несмотря на то, что рассматривают сирийских курдов в качестве одного из ключевых союзников в регионе в вопросе борьбы с ИГ*.