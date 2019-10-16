Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T20:22Z
https://ria.ru/20191016/1559866444.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155968/79/1559687985_222:0:2995:1560_1036x0_80_0_0_42928a5df97cb11c095501401d86533a.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Трамп не против участия России в урегулировании сирийского конфликта

18:57 16.10.2019 (обновлено: 20:22 16.10.2019)
290
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
© REUTERS / Jonathan Ernst
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что он не возражает против участия России в сирийском урегулировании.
"Если Россия хочет быть вовлечена в (урегулирование военного конфликта в) Сирии, это на их усмотрение. У них могут возникнуть проблемы с Турцией, у них могут возникнуть проблемы на границе (Сирии и Турции). Это не наши границы", - сказал он в ходе общения с журналистами в Вашингтоне в среду.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. При этом США приняли решение о выводе своих войск из Сирии, несмотря на то, что рассматривают сирийских курдов в качестве одного из ключевых союзников в регионе в вопросе борьбы с ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 18:33Война в Сирии
Трамп назвал ситуацию на границе Сирии и Турции "стратегически прекрасной"
11321002
Обсудить 4
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДональд ТрампТурцияСирияРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
В Анкаре оценили призывы России к турецко-сирийскому диалогу
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал ситуацию на границе Сирии и Турции "стратегически прекрасной"
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не сомневается в сохранности ядерного оружия США в Турции
Президент США Дональд Трамп говорит об Иране в Дипломатической комнате Белого дома в Вашингтоне, США. 13 октября 2017
Госдеп: решение Трампа по Сирии не изменит стратегию США по Ирану
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп сравнил сотрудничество России и Сирии с игрой в песочнице
Переговоры в астанинском формате по Сирии. 25 апреля 2019
Россия лидирует в содействии мирному урегулированию в Сирии, заявил сенатор
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что "Рабочая партия Курдистана" может быть опаснее ИГ*
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
США бросили курдов в Сирии на произвол судьбы, считает эксперт
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян пригласила экс-замгоссекретаря США в Россию после его слов о ней
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
Швейцария изменила санкции против Сирии из-за турецкой операции
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным в Дамаске
Советник Асада сообщила о возможных переговорах Турции и Сирии в Сочи
Здание Дворца Европы в Страсбурге
Европарламент отсрочил на месяц утверждение нового состава Еврокомиссии
Резиденция Эрдогана
В Анкаре рассказали о постоянных контактах с Россией по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после убийства матери
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
04:46Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Лента новостейМолния