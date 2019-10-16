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РИА Новости

СМИ сообщили об одном погибшем в результате землетрясения на Филлипинах

18:56 16.10.2019
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CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAIDФилиппины
Филиппины
CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAID
Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Семилетняя девочка погибла и более 20 человек получили ранения в результате мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао, в регионе зафиксированы разрушения, сообщает телеканал ABS-CBN News.
Землетрясение было зафиксировано в 11.37 по времени UTC (14.37 мск). Эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат.
Мэр города Тулунан (провинция Котабато) сообщил о двух пострадавших в результате землетрясения. Из близлежащего населенного пункта в городскую больницу доставили семилетнюю девочку, которая пострадала после обрушения стены. Ребенок не выжил.
В городе Магсайсай (провинция Южный Давао), по информации местных властей, с травмами были госпитализированы 20 человек.
Сотрудник городской пресс-службы Антони Аллада (Anthony Allada) также сообщил, что значительная часть домов в городе "сильно повреждена".
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