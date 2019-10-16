СМИ сообщили об одном погибшем в результате землетрясения на Филлипинах

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Семилетняя девочка погибла и более 20 человек получили ранения в результате мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао, в регионе зафиксированы разрушения, сообщает телеканал Семилетняя девочка погибла и более 20 человек получили ранения в результате мощного землетрясения на филиппинском острове Минданао, в регионе зафиксированы разрушения, сообщает телеканал ABS-CBN News

Землетрясение было зафиксировано в 11.37 по времени UTC (14.37 мск). Эпицентр располагался в 7 километрах от населенного пункта Колумбио в провинции Султан-Кударат.

LOOK: Bahagi ng Sangguniang Bayan office sa M'lang, North Cotabato, gumuho matapos matapos maramdaman ang magnitude 6.3 na Lindol sa Mindanao | via @DMalacanan



📷: Bong Piñol pic.twitter.com/s1KaAOHDYS — DZRH NEWS (@dzrhnews) 16 октября 2019 г.

Мэр города Тулунан (провинция Котабато) сообщил о двух пострадавших в результате землетрясения. Из близлежащего населенного пункта в городскую больницу доставили семилетнюю девочку, которая пострадала после обрушения стены. Ребенок не выжил.

В городе Магсайсай (провинция Южный Давао), по информации местных властей, с травмами были госпитализированы 20 человек.