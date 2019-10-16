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РИА Новости

Европарламент отсрочил на месяц утверждение нового состава Еврокомиссии

18:56 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Европарламент отложил финальное голосование по утверждению нового состава ЕК из-за задержки с кандидатурами еврокомиссаров, новый состав ЕК может приступить к работе только с 1 декабря, то есть на месяц позже, сообщил в среду представитель ЕП.
Новая ЕК должна приступить к работе 1 ноября, для этого планировалось провести голосование по утверждению ее состава 23 октября. Однако по итогам комитетских слушаний с участием кандидатов евродепутаты отклонили трех потенциальных еврокомиссаров, от Франции, Румынии и Венгрии. Новые кандидатуры пока не внесены, слушания с ними не назначены.
"Спикер и лидеры политических фракций подвели итоги слушаний… Парламент готов проголосовать вовремя, чтобы позволить новой Еврокомиссии приступить к работе 1 декабря, и просит о быстром назначении новых трех кандидатов в еврокомиссары", - сообщил в своем аккаунте в Twitter пресс-секретарь Жауме Дуч Гийо.
Ранее в среду источник в ЕП сообщил РИА Новости, что руководство Европарламента обсуждает вопрос переноса финального голосования по утверждению нового состава ЕК с 23 октября на более позднюю дату.
Перенос голосования означает, что работу действующей ЕК во главе с Жан-Клодом Юнкером придется временно продлить, но с техническими полномочиями, до утверждения нового состава.
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