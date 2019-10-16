Симоньян пригласила экс-замгоссекретаря США в Россию после его слов о ней

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале пригласила бывшего заместителя госсекретаря США Ричарда Стенгела приехать в Россию.

Такое предложение последовало после того, как экс-чиновник выпустил книгу, в которой рассказал о попытках Госдепа бороться против RT.

"Целый бывший замгоссекретаря США написал обо мне в своей новой книжке: "Ее опровержения моих заявлений были более тонкими, чем мои изначальные тезисы". Мы вообще тут, Рик, более тонкие. И более звонкие. Приезжайте. Вам понравится". Маргарита Симоньян

В своей книге "Как мы проиграли информационную войну" Стенгел рассказал, как Джон Керри, возглавлявший Госдеп с 2013 по 2017 год, поручил ему написать текст для публикации в блоге дипведомства.

Целью материала было "осудить телеканал RT за его действия и объяснить, чем журналистика отличается от пропаганды".

Так, в публикации под заголовком "Дезинформационная кампания Russia Today" Стенгел утверждал, что "эта медиаструктура, работающая при поддержке государства, является одним из ключевых субъектов глобальной пропагандистской кампании Москвы".

Он отметил, что главный редактор телеканала опубликовала ответ на его статью уже через несколько часов.