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РИА Новости

Суд арестовал пятерых фигурантов дела о беспорядках в Москве

18:38 16.10.2019 (обновлено: 23:11 16.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Андрея Баршая, Егора Лесных, Максима Мартинцова и Владимира Емельянова по обвинению в применении насилия к представителям власти во время несанкционированного митинга 27 июля в столице, сообщил корреспондент РИА Новости.
Все они не признали вину. Однако следствие считает, что она подтверждается совокупностью доказательств. Кроме того, по мнению стороны обвинения, арест необходим, так как молодые люди могут снова совершить преступление, а также угрожать участникам процесса и уничтожить улики. Они останутся под стражей до 14 декабря.
Пятого фигуранта дела Александра Мыльникова суд отправил под домашний арест, так как обвиняемый — многодетный отец, а его жена сейчас не работает.
В понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи установили шесть лиц, применивших насилие к представителям власти. Среди них — Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников, которые, по версии следствия, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00РИА Новости
Чем грозит участие в несогласованных акциях
Ранее в среду Басманный суд арестовал еще двух из этой шестерки — Владимира Емельянова, который, по информации СК, схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать на несанкционированном митинге 27 июля, а также Мартинцова.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Кадры нападений на сотрудников Росгвардии во время июльских беспорядков
14 октября, 15:39РИА Новости
СК опубликовал видео нападений на росгвардейцев в ходе беспорядков в Москве
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Пусть посидят, "герои" толпой или со спины нападать на полицейского или вообще кого либо. Пусть посидят от трёх лет от звонка до звонка, всем от этого только спокойней будет.
16 октября, 19:26
МММоё Мнение
34000010
Да да, вот так вот по одному, без лишней паники и суеты... именно этого мы и ждали:))
16 октября, 19:29
Александр Русский
1800008
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