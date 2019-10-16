Суд арестовал пятерых фигурантов дела о беспорядках в Москве

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал Андрея Баршая, Егора Лесных, Максима Мартинцова и Владимира Емельянова по обвинению в применении насилия к представителям власти во время несанкционированного митинга 27 июля в столице, сообщил корреспондент РИА Новости.

Все они не признали вину. Однако следствие считает, что она подтверждается совокупностью доказательств. Кроме того, по мнению стороны обвинения, арест необходим, так как молодые люди могут снова совершить преступление, а также угрожать участникам процесса и уничтожить улики. Они останутся под стражей до 14 декабря.

Пятого фигуранта дела Александра Мыльникова суд отправил под домашний арест, так как обвиняемый — многодетный отец, а его жена сейчас не работает.

В понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи установили шесть лиц, применивших насилие к представителям власти. Среди них — Егор Лесных, Максим Мартинцов и Александр Мыльников, которые, по версии следствия, напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар.

Ранее в среду Басманный суд арестовал еще двух из этой шестерки — Владимира Емельянова, который, по информации СК, схватил росгвардейца за форму и мешал ему работать на несанкционированном митинге 27 июля, а также Мартинцова.