Кузнецова навестила в больнице мальчика из Бурятии, которого сбила машина

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова навестила в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-летнего мальчика, который был доставлен на госпитализацию в Москву из Бурятии, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Уточняется, что сегодня утром представитель аппарата уполномоченного встретил мальчика.

Как следует из сообщения, Кузнецова обсудила с врачами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии дальнейший план обследования и лечения ребенка в больнице.

"Сейчас Максиму предстоит обследование, будет намечен план лечения и реабилитации, мы на связи с врачами. Мальчик попал в надежные руки, мы очень надеемся, что у него будет все хорошо", – цитирует пресс-служба детского омбудсмена.

Отмечается, что ранее в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой поступило обращение от родственницы мальчика, которого весной сбила машина. Женщина просила детского омбудсмена оказать содействие в дальнейшем лечении и реабилитации ребенка.

По поручению Анны Кузнецовой, сотрудники аппарата связались с мамой мальчика, были проведены переговоры с руководством НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, которое выразило готовность оказать консультативную помощь и при необходимости госпитализировать ребенка для дальнейшего лечения.

После детального изучения документов было принято решение привезти мальчика в Москву. Руководство региона помогло семье с приобретением билетов, было организовано медицинское сопровождение ребенка.