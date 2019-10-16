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РИА Новости

Кузнецова навестила в больнице мальчика из Бурятии, которого сбила машина

18:33 16.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова навестила в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-летнего мальчика, который был доставлен на госпитализацию в Москву из Бурятии, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.
Уточняется, что сегодня утром представитель аппарата уполномоченного встретил мальчика.
Как следует из сообщения, Кузнецова обсудила с врачами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии дальнейший план обследования и лечения ребенка в больнице.
"Сейчас Максиму предстоит обследование, будет намечен план лечения и реабилитации, мы на связи с врачами. Мальчик попал в надежные руки, мы очень надеемся, что у него будет все хорошо", – цитирует пресс-служба детского омбудсмена.
Отмечается, что ранее в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой поступило обращение от родственницы мальчика, которого весной сбила машина. Женщина просила детского омбудсмена оказать содействие в дальнейшем лечении и реабилитации ребенка.
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По поручению Анны Кузнецовой, сотрудники аппарата связались с мамой мальчика, были проведены переговоры с руководством НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, которое выразило готовность оказать консультативную помощь и при необходимости госпитализировать ребенка для дальнейшего лечения.
После детального изучения документов было принято решение привезти мальчика в Москву. Руководство региона помогло семье с приобретением билетов, было организовано медицинское сопровождение ребенка.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка направила обращение министру внутренних по Республике Бурятия с просьбой организовать проверку по поводу длительности расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, а также рассмотреть возможность передачи уголовного дела для производства из районного отделения в республиканское следственное управление МВД", - сообщили в пресс-службе.
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