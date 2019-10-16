Трамп назвал ситуацию на границе Сирии и Турции "стратегически прекрасной"

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на турецко-сирийской границе для США "стратегически прекрасна", угрозы американским силам там нет.

"Ситуация на границе Турции с Сирией для США стратегически прекрасна. Наших солдат там нет, они в полной безопасности… Сирийцы защищают курдов – это хорошо", - сказал Трамп на встрече с президентом Италии Сержио Матареллой.

Комментарий президента прозвучал на фоне сообщений о том, что американские военные в Сирии попали под артиллерийский обстрел турецкой армии. Сообщалось, что обошлось без пострадавших, но в следующий раз самолетам ВВС США пришлось совершать полеты в зоне боевых действий для "демонстрации силы", чтобы обезопасить американских военных.

Трамп отметил, что другие страны – Сирия, Россия и некоторые другие – могут взять на себя вопросы борьбы с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), а США будут вести "свои битвы на своей территории".

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. При этом США приняли решение о выводе своих войск из Сирии, несмотря на то, что рассматривают сирийских курдов в качестве одного из ключевых союзников в регионе в вопросе борьбы с ИГ*