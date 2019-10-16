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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп назвал ситуацию на границе Сирии и Турции "стратегически прекрасной"

18:33 16.10.2019 (обновлено: 19:04 16.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация на турецко-сирийской границе для США "стратегически прекрасна", угрозы американским силам там нет.
"Ситуация на границе Турции с Сирией для США стратегически прекрасна. Наших солдат там нет, они в полной безопасности… Сирийцы защищают курдов – это хорошо", - сказал Трамп на встрече с президентом Италии Сержио Матареллой.
Комментарий президента прозвучал на фоне сообщений о том, что американские военные в Сирии попали под артиллерийский обстрел турецкой армии. Сообщалось, что обошлось без пострадавших, но в следующий раз самолетам ВВС США пришлось совершать полеты в зоне боевых действий для "демонстрации силы", чтобы обезопасить американских военных.
Трамп отметил, что другие страны – Сирия, Россия и некоторые другие – могут взять на себя вопросы борьбы с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ), а США будут вести "свои битвы на своей территории".
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
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