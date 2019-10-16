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РИА Новости
Ситуация в Судане

Власти Судана издали указ о прекращении огня по всей стране

18:27 16.10.2019
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
ХАРТУМ, 16 окт - РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о прекращении огня по всей стране, сообщается в распространенном пресс-релизе совета.
"Глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан издал конституционный декрет о прекращении огня по всей стране", - говорится в документе.
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
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Между тем, член Суверенного совета Мухаммад Хасан ат-Тааюши заявил на совместной конференции с главой делегации посредников Южного Судана, что "у Судана появилась историческая возможность достичь всеобъемлющего мира, перевернув страницу войны".
Он добавил, что недавние столкновения в провинции Южный Кордофан не повлияют на мирный процесс, и будет начато расследование, "преступники будут привлечены к ответственности в соответствии с законом".
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Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.
Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. С 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является лидер повстанцев Риек Машар. Более 2 миллионов человек стали в этой стране вынужденными переселенцами.
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Ситуация в СуданеАбдалла ХамдукРиек МашарСалва КиирСуданЮжный СуданВ мире
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