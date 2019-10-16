Власти Судана издали указ о прекращении огня по всей стране

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума

ХАРТУМ, 16 окт - РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о прекращении огня по всей стране, сообщается в распространенном пресс-релизе совета.

"Глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан издал конституционный декрет о прекращении огня по всей стране", - говорится в документе.

Между тем, член Суверенного совета Мухаммад Хасан ат-Тааюши заявил на совместной конференции с главой делегации посредников Южного Судана, что "у Судана появилась историческая возможность достичь всеобъемлющего мира, перевернув страницу войны".

Он добавил, что недавние столкновения в провинции Южный Кордофан не повлияют на мирный процесс, и будет начато расследование, "преступники будут привлечены к ответственности в соответствии с законом".

Судан с конца прошлого года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава Переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.