Глава ЕАО попросил у Путина поддержки в восстановлении дорог после паводка

НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Губернатор ЕАО Александр Левинталь на совещании о ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке попросил у президента России Владимира Путина поддержки с восстановление транспортной инфраструктуры в регионе.
"Владимир Владимирович, хотели бы вашей поддержки в этой части по транспортной инфраструктуре... Единственное, что хотели бы попросить. Дело в том, что существующей для нас проблемой является то, что в соответствии с правилами распределения зарезервированных бюджетных ассигнований федерального бюджета, которым правительством утверждены... Предусматривается, что эти деньги будут поступать территориям на определенных условиях… Наша Еврейская автономная область туда не попала", - сказал Левинталь.
По словам главы ЕАО, регион должен дать 100 миллионов рублей из своего бюджета на софинансирование на ремонт дорог, а федеральный бюджет добавит еще 200 тысяч.
"Просьба, если можно, дать поручение внести изменения в эти правила, чтобы в подобных случаях правительство могло принимать решение по выделению 100% по таким вопросам для восстановления дорог. Это было бы для нас крайне актуальным вопросом и важным", - сказал Левинталь.
В ЕАО из-за паводка 1,5 месяца не работал пограничный пункт пропуска через российско-китайскую границу, в регионе в зону наводнения попали десятки населенных пунктов. В Приамурье вода подтопила свыше 250 тысяч гектаров сельхозугодий; ущерб региону и местным жителям превысил 6 миллиардов рублей. Приморье за последние два месяца накрыли четыре тайфуна, которые принесли свыше трех месячных норм осадков. Десятки населенных пунктов подтопило, более 12 тысяч человек попали в зону паводка, пострадало 14,5 тысячи гектаров посевов. В регионе действует режим ЧС. Сейчас вода сошла, проезд восстановлен во все населенные пункты.