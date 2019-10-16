Глава ЕАО попросил у Путина поддержки в восстановлении дорог после паводка

НОВО-ОГАРЕВО, 16 окт - РИА Новости. Губернатор ЕАО Александр Левинталь на совещании о ликвидации последствий паводков в Сибири и на Дальнем Востоке попросил у президента России Владимира Путина поддержки с восстановление транспортной инфраструктуры в регионе.

"Владимир Владимирович, хотели бы вашей поддержки в этой части по транспортной инфраструктуре... Единственное, что хотели бы попросить. Дело в том, что существующей для нас проблемой является то, что в соответствии с правилами распределения зарезервированных бюджетных ассигнований федерального бюджета, которым правительством утверждены... Предусматривается, что эти деньги будут поступать территориям на определенных условиях… Наша Еврейская автономная область туда не попала", - сказал Левинталь.

По словам главы ЕАО, регион должен дать 100 миллионов рублей из своего бюджета на софинансирование на ремонт дорог, а федеральный бюджет добавит еще 200 тысяч.

"Просьба, если можно, дать поручение внести изменения в эти правила, чтобы в подобных случаях правительство могло принимать решение по выделению 100% по таким вопросам для восстановления дорог. Это было бы для нас крайне актуальным вопросом и важным", - сказал Левинталь.