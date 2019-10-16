Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T18:24Z
https://ria.ru/20191016/1559865102.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155986/48/1559864867_0:195:1280:915_1036x0_80_0_0_3693eb7e0e039455191e0bd73fad268f.jpg
РИА Новости

Агентство ПРАЙМ представило новую торговую систему PRIME MARKETS

18:24 16.10.2019
5
© Фото : Агентство экономической информации ПРАЙ Саммит ACI Russia 2019
Саммит ACI Russia 2019
© Фото : Агентство экономической информации ПРАЙ
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Агентство экономической информации ПРАЙМ представило новую торговую систему PRIME MARKETS, которая автоматизирует конверсионные операции банков и их клиентов. Партнером проекта и основным провайдером ликвидности выступает Московская биржа. Презентация системы состоялась 16 октября в рамках прошедшего в Москве Саммита ACI Russia 2019 по электронной торговле на валютном рынке.
PRIME MARKETS является развитием уже зарекомендовавшей себя Торговой платформы ПРАЙМ, которая успешно используется крупными российскими банками. Система автоматизирует конверсионные операции клиентов банка, позволяет резервировать средства, отправлять запросы дилеру для получения индивидуальных условий сделки, создавать ордера с предложением провести сделку на условиях клиента.
"К преимуществам использования системы PRIME MARKETS банками можно отнести стопроцентную гарантию получения прибыли с каждой сделки, так как в основе работы системы заложен процесс безрисковых операций, а модуль Liquidity Aggregator позволяет предлагать клиентам лучшие условия на рынке" - прокомментировал директор по развитию АО "АЭИ "ПРАЙМ" Роман Говоров.
"С помощью платформы банки и их клиенты получают доступ к крупнейшему пулу ликвидности валютного рынка Московской биржи со среднедневным объемом операций свыше 1,2 трлн рублей, а также широкой линейке валютных пар. Для биржи это возможность привлечь на организованные торги дополнительную ликвидность и предоставить свои сервисы новым категориям клиентов", - комментирует директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин.
Стенд Агентства экономической информации Прайм и МИА Россия Сегодня на Международном инвестиционном форуме Сочи 2016
2 августа, 14:39РИА Новости
ПРАЙМ запустил трансляцию оперативных рыночных новостей в Telegram
"ПРАЙМ" — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Агентство является первоисточником экономической информации для основных деловых СМИ и крупнейших новостных агрегаторов, а также разработчиком профессиональных ИТ решений для бизнеса, собственных информационных продуктов и автоматизированных сервисов.
000000
Обсудить 0
ПраймРоссияНовости агентства
Рекомендуем
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Власти Ленобласти выбрали лучшие архитектурные предложения ленинградцев
РИА
Новости
Аэрофлот
Аэрофлот открыл продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска
Капитальный ремонт жилья
Порядка 2,5 тысяч домов в Подмосковье отремонтируют в 2020 году
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов Кучино в Балашихе Московской области
Куракин: подготовка к рекультивации полигонов в Подмосковье идет по плану
Лента
новостей
Нетворкинг клуб Ваш бизнес
Самый большой нетворкинг клуб в России откроется в "Технограде" на ВДНХ
Отделение Промсвязьбанка в Москве
ПСБ распространил проект по торговому эквайрингу на всю территорию России
Спикер Народного собрания Республики Абхазия Валерий Бганба
Биография Валерия Бганбы
Аукцион
ТГК-2 хочет продать газовую турбину на 160 МВт через аукцион
Сейм Польши в Варшаве
Польская партия "Право и справедливость"
Вид на Париж, Франция. Архивное фото
МИД Франции призывал Иран к соблюдению СВПД
Жизнь курдских беженцев в Африне, Сирия
В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
Спецпредставитель российского президента представил Ирану доклад по Сирии
Сейсмограф. Архивное фото
Магнитуда землетрясения на Филиппинах, по уточненным данным, составила 6,4
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после убийства матери
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
04:46Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Лента новостейМолния