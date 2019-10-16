Агентство ПРАЙМ представило новую торговую систему PRIME MARKETS

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Агентство экономической информации ПРАЙМ представило новую торговую систему PRIME MARKETS, которая автоматизирует конверсионные операции банков и их клиентов. Партнером проекта и основным провайдером ликвидности выступает Московская биржа. Презентация системы состоялась 16 октября в рамках прошедшего в Москве Саммита ACI Russia 2019 по электронной торговле на валютном рынке.

PRIME MARKETS является развитием уже зарекомендовавшей себя Торговой платформы ПРАЙМ, которая успешно используется крупными российскими банками. Система автоматизирует конверсионные операции клиентов банка, позволяет резервировать средства, отправлять запросы дилеру для получения индивидуальных условий сделки, создавать ордера с предложением провести сделку на условиях клиента.

"К преимуществам использования системы PRIME MARKETS банками можно отнести стопроцентную гарантию получения прибыли с каждой сделки, так как в основе работы системы заложен процесс безрисковых операций, а модуль Liquidity Aggregator позволяет предлагать клиентам лучшие условия на рынке" - прокомментировал директор по развитию АО "АЭИ "ПРАЙМ" Роман Говоров.

"С помощью платформы банки и их клиенты получают доступ к крупнейшему пулу ликвидности валютного рынка Московской биржи со среднедневным объемом операций свыше 1,2 трлн рублей, а также широкой линейке валютных пар. Для биржи это возможность привлечь на организованные торги дополнительную ликвидность и предоставить свои сервисы новым категориям клиентов", - комментирует директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин.