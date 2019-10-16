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РИА Новости

Аэрофлот открыл продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска

18:20 16.10.2019
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© РИА Новости / Георгий Куролесин / Перейти в фотобанкАэрофлот
Аэрофлот
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Аэрофлот открыл продажу билетов на прямые рейсы из аэропорта Красноярска, в том числе, в Сочи, Иркутск, Омск, Новосибирск, Симферополь, Екатеринбург и Томск в рамках создания на базе красноярского аэропорта крупного транспортного узла авиакомпании, сообщает перевозчик.
"Компания продолжает формировать маршрутную сеть, полеты начнутся в весенне-летнем расписании", - говорится в сообщении.
Как отметили в авиакомпании, Красноярск станет для Аэрофлота вторым базовым аэропортом, где будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и Superjet100.
"Благодаря новому хабу в Красноярске пассажирам станут доступны не только прямые рейсы в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов, но также удобные стыковки для полетов в европейскую часть страны. Хаб в крупном экономическом и промышленном центре Сибири — Красноярске — часть масштабной стратегии Группы Аэрофлот, в рамках которой компания планирует перевезти к 2023 году до 100 миллионов человек", - добавили в Аэрофлоте.
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