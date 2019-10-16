Протестующие против приговора каталонским политикам движутся к Барселоне

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019. Архивное фото

Участники акции протеста на одной из улиц Барселоны. 15 октября 2019

МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Пять колонн сторонников движения за независимость Каталонии, которые протестуют против вердикта Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, уже прошли более двух десятков километров, до Барселоны они должны добраться к пятнице – дню всеобщей забастовки.

К каталонской столице митингующие идут с пяти разных направлений - колонны вышли из Жироны (в ней, по данным правоохранительных органов, около десяти тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.

К одной из колонн, вышедшей из Жироны, присоединился глава каталонского женералитета Ким Торра. Сейчас эта колонна находится в районе Сильса, в 80 км от Барселоны, сообщается в Twitter общественной организации Каталонская национальная ассамблея, одного из организаторов акции.

"Мы сюда пришли, чтобы выразить нашу поддержку этим шествиям, призванным выразить несогласие с приговорами и поддержку самоопределению", - заявил он журналистам, его ответы транслировал телеканал 24 Horas. На просьбу прокомментировать действия радикалов, устраивающих уличные беспорядки в различных городах автономного сообщества, он ушел от ответа. При этом глава женералитета пообещал, что акции подобные той, в которой он принимает участие, будут продолжены. Торра вновь назвал приговор Верховного суда в отношении каталонских политиков "фарсом".

Из-за движения колонн три трассы в автономном сообществе перекрыты, свидетельствует информация службы дорожного движения автономного сообщества. Еще около десятка дорог перекрыты из-за других акций протеста.

Ранее национальный секретарь Каталонской национальной ассамблеи Давид Фернандес заявил, что цель шествия – "заблокировать всю основную сеть дорог в Каталонии". Организаторы заявили, что на идею проведения марша их "вдохновил" "Соляной поход" в Индии сторонников Махатма Ганди в 1930 году и "Марш на Вашингтон" Мартина Лютера Кинга в 1963 году.

Один из участников марша был эвакуирован в тяжелом состоянии на вертолете медицинских служб – он упал в обморок в районе Силса.

Колонна, вышедшая из Берги, уже прошла около тридцати километров и находится в районе населенного пункта Навас, 85 км от Барселоны, сообщает Каталонская национальная ассамблея в Twitter . Колонна из Вика, прошла населенный пункт Аигуафреда и находится примерно в 70 км от каталонской столицы. Участники колонны из Тарреги находятся на пути к Игуаладе, расположенной в 120 километрах от каталонской столицы.

⬛️⬜️🔴 La marxa de Berga ja surt de Navàs i la de Vic ja arriba a Aiguafreda direcció La Garriga. La columna que sortia de Tarragona també enfila carretera amunt, mentre la columna de Girona va arribant a Sils. #ObjectiuIndependència pic.twitter.com/PwhuyfXKiP — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) 16 октября 2019 г.

У многих участников колонн – эстелады (неофициальны флаг независимой Каталонии).

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.

Во вторник вечером акции закончились столкновениями с полицией. Митингующие в Барселоне, Таррагоне, Жироне и Лериде забрасывали стражей правопорядка различными предметами, сносили заграждения, поджигали контейнеры для мусора, пытались прорваться к зданиям представительства испанского правительства. В каталонской столице радикалы строили баррикады на улицах и зажигали костры. Правоохранительные органы Каталонии Mossos de Escuadra применили дубинки и резиновые пули. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.

В результате беспорядков в понедельник, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.