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РИА Новости

Swiss отменила сто рейсов из-за проблем с двигателями на Airbus

18:13 16.10.2019
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© REUTERS / ARND WIEGMANNСамолет Airbus A220 авиакомпании Swiss Airlines в аэропорту Цюриха
Самолет Airbus A220 авиакомпании Swiss Airlines в аэропорту Цюриха
© REUTERS / ARND WIEGMANN
ЖЕНЕВА, 16 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss отменила около 100 рейсов из-за инспекций двигателей самолетов Airbus серии C/A220, но планирует возобновить все полеты в четверг, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании Стефан Васич.
О проверке всех лайнеров этих типов авиакомпания объявила после вынужденной посадки своего Airbus A220 в Париже из-за "технической неисправности", детали которой не уточнялись.
По словам Васича, компания проводит "полную инспекцию двигателей на базах в Цюрихе и Женеве".
"Решение о проведении инспекции двигателей для наших самолетов серии C/A220, о котором было объявлено накануне, привело к заметному изменению в расписании полетов Swiss вчера и сегодня. Отменено порядка 100 рейсов, что затронуло порядка 10 тысяч пассажиров", - сказал он.
В среду на сайте Swiss было объявлено об отмене как минимум 19 рейсов, на которых использовались самолеты А220. В частности, были отменены рейсы в Великобританию, Бельгию, Германию, Испанию, Италию, Косово и внутренний рейс Женева-Цюрих.
По словам Васича, на данный момент проинспектировано 20 самолетов из 29, которыми владеет авиакомпания.
"Двигатели в идеальном состоянии, так что все эти самолеты вернулись к регулярным полетам. Мы полагаем, что полеты в основном могут быть возобновлены завтра", - добавил он.
Представитель Swiss подчеркнул, что компания находится в тесном контакте с производителями самолетов Airbus Canada и компанией Pratt & Whitney, которая произвела двигатели для них.
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