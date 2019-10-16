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РИА Новости
Война в Сирии

США бросили курдов в Сирии на произвол судьбы, считает эксперт

18:11 16.10.2019
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© РИА НовостиСирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
© РИА Новости
Сирийские флаги над Раккой. 16 октября 2019
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. США, ранее покровительствовавшие сирийским курдам, фактически бросили их на произвол судьбы, они оказались вынуждены сотрудничать с правительственными войсками САР, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко.
"Мы видим, что вторжение Турции изменило ситуацию. Курды оказались брошенными на произвол судьбы своими покровителями из США. В этих условиях они будут либо уничтожены, либо пойдут на какие-либо договоренности с правительством Башара Асад", - сказал Коротченко.
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По его словам, на покинутых США территориях образовался "вакуум безопасности". Сирийские правительственные войска занимают сейчас те зоны, которые оказались фактически ничьими, устанавливая контроль и расширяя поле законной власти, считает эксперт.
Военно-полевой источник РИА Новости сообщил в среду, что отряды сирийской правительственной армии впервые с 2014 года вошли в Ракку и установили там свои наблюдательные пункты. От террористов "Исламского государства"* Ракка была освобождена в 2017 году.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииИсламское государствоИгорь КоротченкоБашар АсадСирияСШАВ мире
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