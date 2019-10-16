Сбербанк реструктуризировал кредиты пострадавших от паводка в Приангарье

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сбербанк провел реструктуризацию кредитов более 1,3 тысячи клиентов, пострадавших от паводка в Иркутской области, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября провел совещание в Тулуне - одном из наиболее пострадавших от наводнения городов Иркутской области. Тогда он поручил Мутко встретиться с главой Сбербанка для обсуждения реструктуризации долгов пострадавшим от паводка и заявил, что "несерьезно не идти на уступки". Позднее глава банка Герман Греф сообщил, что Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка в Иркутской области малым предприятиям, предпринимателям и людям, дав им отсрочку платежей на год и простив соответствующие проценты.

"Сбербанк сегодня произвел реструктуризацию долгов 1371 клиента из зон подтопления на 499 миллионов рублей, в том числе 53 предпринимателей на 87 миллионов рублей", - сказал вице-премьер.

По его словам, за счет обнуления процентной ставки на 1 год пострадавшие от паводка клиенты сохранят в своих бюджетах около 160 миллионов рублей.