Бастрыкин заявил о росте числа раскрытых следователями преступлений

"За 9 месяцев текущего года в производстве следственных органов СК России находилось более 165 тысяч уголовных дел, из них окончено 89,8 тысячи. Растет количество раскрытых преступлений, в том числе на 10% увеличилось количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет, что свидетельствует об эффективности ранее принятых управленческих решений, связанных с увеличением следственного и криминалистического аппарата за счёт сокращения штатной численности обеспечивающих подразделений", - приводит пресс-служба ведомства слова Бастрыкина.