Кузнецова предложила принять программу льготной установки замков на окна

МОСКВА, 16 окт - РТА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой направил в правительство предложения по разработке программы льготной установки замков на окна для нуждающихся семей, чтобы предотвратить выпадение детей.
Как сообщила Кузнецова, речь идёт о малообеспеченных семьях с детьми, живущих выше второго этажа.
"Мы предложения свои направили по поводу того, чтобы были выявлены семьи, которым нужна помощь, чтобы им за счет бюджета были установлены эти замки по аналогии с установкой пожарной сигнализации", - сказала она журналистам.
Кузнецова уточнила, что предложение направлено в правительство.
Ранее детский омбудсмен сообщила, что после ее обращения министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ до конца года утвердит ряд изменений в своды правил по строительству, предусматривающие профилактику случайного выпадения детей из окон. Согласно вносимым изменениям, оконные блоки обязаны будут оснащать системами, которые не позволят открыть окно детям.