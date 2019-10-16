СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Журналисты из издания The Hollywood Reporter . Журналисты из издания The Hollywood Reporter составили ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в Голливуде в сфере развлечений.

Список сотни самых успешных топ-менеджеров, креативных директоров и звезд возглавил Роберт Айгер — генеральный директор студии Disney, фильмы которой в 2019 году заработали восемь миллиардов долларов.

Глава Marvel Кевин Файги, которого недавно назначили креативным директором всех подразделений компании, занял пятое место.

© AP Photo / Jordan Strauss/Invision Президент Marvel Studios Кевин Файги © AP Photo / Jordan Strauss/Invision Президент Marvel Studios Кевин Файги

В рейтинг впервые попал экс-президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель, которые в августе этого года представили документальный фильм о промышленности в штате Огайо для Netflix. Они заняли 50-е место.

Актриса Дженнифер Лопес на 92-ом месте за продюсирование картины "Стриптизерши".

Из голливудских актеров в список попали: Риз Уизерспун (37-е место), Леонардо Ди Каприо (47-е место), Брэд Питт (54-е место), Скарлетт Йоханссон (65-е место), Уилл Смит (81-е место), Марго Робби (99-е место).