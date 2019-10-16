СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде

Американский актер Уилл Смит на пресс-конференции, посвященной церемонии закрытия ЧМ-2018 по футболу, на стадионе "Лужники" в Москве
Американский актер Уилл Смит на пресс-конференции, посвященной церемонии закрытия ЧМ-2018 по футболу, на стадионе "Лужники" в Москве
Актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке премьеры фильма "Брачная история" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке премьеры фильма "Брачная история" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо (справа) на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо (справа) на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Риз Уизерспун позирует в фотосессии фильма Джеффа Николса "Мад" (Mud) на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале
Актриса Риз Уизерспун позирует в фотосессии фильма Джеффа Николса "Мад" (Mud) на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале
Американский актер Уилл Смит на пресс-конференции, посвященной церемонии закрытия ЧМ-2018 по футболу, на стадионе "Лужники" в Москве
Актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке премьеры фильма "Брачная история" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо (справа) на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Риз Уизерспун позирует в фотосессии фильма Джеффа Николса "Мад" (Mud) на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале