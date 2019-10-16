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РИА Новости
Культура

СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде

22:17 16.10.2019
872
© Фото : public domainНадпись Hollywood, 2007
Надпись Hollywood, 2007
© Фото : public domain
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Журналисты из издания The Hollywood Reporter составили ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в Голливуде в сфере развлечений.
© РИА Новости / Яна Лапикова / Перейти в фотобанкГлава компании Disney Роберт Айгер
Глава компании Уолт Диснея Р.Айгер
© РИА Новости / Яна Лапикова
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Глава компании Disney Роберт Айгер
Список сотни самых успешных топ-менеджеров, креативных директоров и звезд возглавил Роберт Айгер — генеральный директор студии Disney, фильмы которой в 2019 году заработали восемь миллиардов долларов.
Глава Marvel Кевин Файги, которого недавно назначили креативным директором всех подразделений компании, занял пятое место.
© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionПрезидент Marvel Studios Кевин Файги
Президент Marvel Studios Кевин Файги
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
Президент Marvel Studios Кевин Файги
В рейтинг впервые попал экс-президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель, которые в августе этого года представили документальный фильм о промышленности в штате Огайо для Netflix. Они заняли 50-е место.
Актриса Дженнифер Лопес на 92-ом месте за продюсирование картины "Стриптизерши".
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniАмериканская певица Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале в Торонто
Американская певица Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале в Торонто
1 из 8
Американская певица Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале в Торонто
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Барак Обама танцует с первой леди США Мишель Обама во время бала в день инаугурации в Вашингтоне
Президент США Барак Обама танцует с первой леди США Мишель Обама во время бала в день инаугурации в Вашингтоне
2 из 8
Президент США Барак Обама танцует с первой леди США Мишель Обама во время бала в день инаугурации в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© AP Photo / Invision / Jordan StraussТайка Вайтити
Тайка Вайтити
3 из 8
Тайка Вайтити
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
© AP Photo / Invision/ Joel RyanАктриса Марго Робби
Актриса Марго Робби
4 из 8
Актриса Марго Робби
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Американский актер Уилл Смит на пресс-конференции, посвященной церемонии закрытия ЧМ-2018 по футболу, на стадионе "Лужники" в Москве

Американский актер Уилл Смит
5 из 8

Американский актер Уилл Смит на пресс-конференции, посвященной церемонии закрытия ЧМ-2018 по футболу, на стадионе "Лужники" в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке премьеры фильма "Брачная история" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

Актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке премьеры фильма Брачная история в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля.
6 из 8

Актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке премьеры фильма "Брачная история" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо (справа) на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды... в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
7 из 8

Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо (справа) на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Риз Уизерспун позирует в фотосессии фильма Джеффа Николса "Мад" (Mud) на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале

Актриса Риз Уизерспун
8 из 8

Актриса Риз Уизерспун позирует в фотосессии фильма Джеффа Николса "Мад" (Mud) на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
1 из 8
Американская певица Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале в Торонто
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
2 из 8
Президент США Барак Обама танцует с первой леди США Мишель Обама во время бала в день инаугурации в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
3 из 8
Тайка Вайтити
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
4 из 8
Актриса Марго Робби
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
5 из 8

Американский актер Уилл Смит на пресс-конференции, посвященной церемонии закрытия ЧМ-2018 по футболу, на стадионе "Лужники" в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
6 из 8

Актриса Скарлетт Йоханссон на красной дорожке премьеры фильма "Брачная история" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 8

Актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо (справа) на красной дорожке фильма "Однажды... в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 8

Актриса Риз Уизерспун позирует в фотосессии фильма Джеффа Николса "Мад" (Mud) на 65-м Ежегодном Каннском кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Из голливудских актеров в список попали: Риз Уизерспун (37-е место), Леонардо Ди Каприо (47-е место), Брэд Питт (54-е место), Скарлетт Йоханссон (65-е место), Уилл Смит (81-е место), Марго Робби (99-е место).
Замкнул сотню новозеландский режиссер Тайка Вайтити, который в этом году выпустил комедийно-драматический фильм "Кролик Джоджо" о мальчике, чьим воображаемым другом был Адольф Гитлер.
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