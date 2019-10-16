Число пострадавших в протестах в Гвинее увеличилось до 70, сообщают СМИ

Постарадавший в результате столкновений между демонстрантами и полицией во время акций против президента Альфы Конде. 15 октября 2019

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Число пострадавших в протестах в Гвинее против внесения поправок в конституцию увеличилось до 70, 10 человек погибли, сообщает издание Число пострадавших в протестах в Гвинее против внесения поправок в конституцию увеличилось до 70, 10 человек погибли, сообщает издание Guinee Matin со ссылкой на медиков коалиции Национального фронта защиты конституции (FNDC).

Ранее сообщалось о 4 погибших и до 20 пострадавших.

Издание опубликовало список погибших, все они младше 27 лет, трое - несовершеннолетние. Семьдесят человек получили пулевые ранения. Приблизительно 200 человек были задержаны, из них около 100 - в столице Гвинеи Конакри, 42 человека - в городе Маму, 10 - в Гекеду, также были задержаны протестующие в городе Йому.