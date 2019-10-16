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РИА Новости

Число пострадавших в протестах в Гвинее увеличилось до 70, сообщают СМИ

17:59 16.10.2019 (обновлено: 18:00 16.10.2019)
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© AFP 2019 / Cellou BinaniПостарадавший в результате столкновений между демонстрантами и полицией во время акций против президента Альфы Конде. 15 октября 2019
Постарадавший в результате столкновений между демонстрантами и полицией во время акций против президента Альфы Конде. 15 октября 2019
© AFP 2019 / Cellou Binani
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Число пострадавших в протестах в Гвинее против внесения поправок в конституцию увеличилось до 70, 10 человек погибли, сообщает издание Guinee Matin со ссылкой на медиков коалиции Национального фронта защиты конституции (FNDC).
Ранее сообщалось о 4 погибших и до 20 пострадавших.
Издание опубликовало список погибших, все они младше 27 лет, трое - несовершеннолетние. Семьдесят человек получили пулевые ранения. Приблизительно 200 человек были задержаны, из них около 100 - в столице Гвинеи Конакри, 42 человека - в городе Маму, 10 - в Гекеду, также были задержаны протестующие в городе Йому.
Утром в понедельник начались столкновения между протестующими и силами безопасности. Жители гвинейской столицы Конакри вышли на улицы в знак протеста против намерения президента страны Альфа Конде внести поправки в конституцию, которые позволят ему оставаться на посту в течение еще одного срока. Из-за протестов была парализована работа магазинов, школ и госучреждений.
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