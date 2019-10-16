Красноярские врачи заново "собрали" лицо девушки после ДТП

КРАСНОЯРСК, 16 окт — РИА Новости. Красноярские хирурги провели уникальную операцию и восстановили лицо девушки, сильно пострадавшей в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи Красноярска, пациентку доставили со множественными открытыми оскольчатыми переломами с отрывом верхней челюсти. Все было смещено вниз на два с половиной сантиметра, кости носа, скуловые кости справа и слева были сломаны. Все стенки верхнечелюстных пазух — правой и левой — были раздроблены, носовые ходы оторваны.

"После того, как была снята повязка с лица, наши хирурги увидели огромную рану, средняя часть лица была практически полностью раздроблена", — пояснили в клинике.

© КМКБСМП имени Н.С. Карповича Снимки компьютерной томографии пациентки, пострадавшей в ДТП в Красноярске © КМКБСМП имени Н.С. Карповича Снимки компьютерной томографии пациентки, пострадавшей в ДТП в Красноярске

При этом других травм у пациентки не было, отмечается в сообщении.

Девушку поместили в реанимацию. Так как ввести наркоз обычным способом было нельзя, врачи наложили трахеостому, через которую подавали анестезию.

Операция длилась пять часов.

Хирурги соединили костные осколки титановыми мини-пластинами и восстановили прикус, что является самым сложным при таких операциях.

Основную часть операции провели через полученную рану, сведя к минимуму количество дополнительных разрезов.