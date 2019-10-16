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РИА Новости

Красноярские врачи заново "собрали" лицо девушки после ДТП

17:57 16.10.2019 (обновлено: 19:27 16.10.2019)
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CC0 / skeeze / Операция
Операция
CC0 / skeeze /
КРАСНОЯРСК, 16 окт — РИА Новости. Красноярские хирурги провели уникальную операцию и восстановили лицо девушки, сильно пострадавшей в ДТП.
Как сообщили в пресс-службе межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи Красноярска, пациентку доставили со множественными открытыми оскольчатыми переломами с отрывом верхней челюсти. Все было смещено вниз на два с половиной сантиметра, кости носа, скуловые кости справа и слева были сломаны. Все стенки верхнечелюстных пазух — правой и левой — были раздроблены, носовые ходы оторваны.
"После того, как была снята повязка с лица, наши хирурги увидели огромную рану, средняя часть лица была практически полностью раздроблена", — пояснили в клинике.
© КМКБСМП имени Н.С. КарповичаСнимки компьютерной томографии пациентки, пострадавшей в ДТП в Красноярске
Снимки компьютерной томографии пациентки, пострадавшей в ДТП в Красноярске
© КМКБСМП имени Н.С. Карповича
Снимки компьютерной томографии пациентки, пострадавшей в ДТП в Красноярске
При этом других травм у пациентки не было, отмечается в сообщении.
Девушку поместили в реанимацию. Так как ввести наркоз обычным способом было нельзя, врачи наложили трахеостому, через которую подавали анестезию.
Операция длилась пять часов.
Хирурги соединили костные осколки титановыми мини-пластинами и восстановили прикус, что является самым сложным при таких операциях.
Основную часть операции провели через полученную рану, сведя к минимуму количество дополнительных разрезов.
После операции девушка смогла дышать носом и чувствовать запахи. Сейчас она находится на амбулаторном лечении.
Хирурги проводят операцию
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