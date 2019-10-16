Курды сотрудничают с Сирией из-за действий Турции в регионе, заявил эксперт

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Сирийские курды пошли на сотрудничество с правительственной армией из-за действий Турции в регионе, считает экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.

Военно-полевой источник РИА Новости сообщил в среду, что отряды сирийской правительственной армии впервые с 2014 года вошли в Ракку и установили там свои наблюдательные пункты. От террористов "Исламского государства"* Ракка была освобождена в 2017 году.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Ивашов пояснил, что Ракку до этого "контролировали курдские и другие подразделения".

"Курды сейчас пошли на серьезное сотрудничество с правительственными силами Сирии, и они сами, по сути дела, пригласили сирийские вооруженные силы в зону проживания сирийских курдов и в зону, которую они контролировали", - сказал РИА Новости Ивашов.

Он предположил, что дальнейшими шагами курдов и правительственных войск "будет выдавливание остатков террористов и воспрещение вторжению турецких войск".

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении с сирийскими властями договоренности о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.